El Castellón tratará de dar la sopresa ante el líder

El Castellón visita este domingo al Espanyol en el RCDE Stadium al con el objetivo de sorprender al líder de Segunda División aunque consciente de las diferentes dinámicas que viven ambos equipos, ya que los castellonenses son antepenúltimos en la clasificación.



El conjunto blanquiazul parte como el claro favorito en este encuentro. Pese a su tropiezo frente a Las Palmas en el primer duelo del año 2021, el cuadro del entrenador Vicente Moreno recuperó sensaciones frente al Burgos en la Copa del Rey. El vestuario catalán no quiere más tropiezos en este tramo del curso.



Actualmente, la clasificación de Segunda está muy comprimida en el podio, con Espanyol, Mallorca y Almería claramente alejados del resto de competidores.



Los pupilos de Moreno asumen que un traspiés puede hacerles perder el liderato y recelan de un Castellón que llegará a Barcelona con la ilusión de derrotar al primero.



El entrenador blanquiazul no podrá contar con el sancionado Lluís López, que fue expulsado en el anterior partido de LaLiga. Por otra parte, salvo sorpresas en la convocatoria, no hay lesionados en la enfermería. Físicamente, el equipo está recuperado del encuentro copero frente al Burgos, el pasado miércoles.



Para encontrar enfrentamientos entre ambos conjuntos debemos remontarnos 17 años atrás. En la temporada 1993-94, el Castellón perdió en su estadio frente al Espanyol por un contundente 0-5. En la primera vuelta, en el feudo blanquiazul, el marcador acabó con un empate sin goles.



Mientras, el Castellón confía en dar la sorpresa de la jornada, aún siendo consciente de la dificultad que entraña medirse al RCD Espanyol, lo que le hace afrontar el partido sin presión a la espera de hallar un premio inesperado.



Los castellonenses llegan a la cita en la 19ª posición y. por tanto, en puestos de descenso aunque igualado a puntos con la permanencia.



El técnico albinegro, Óscar Cano, recupera a Jorge Fernández que ya dispuso de minutos en el partido del miércoles de Copa del Rey ante el Tenerife. Tiene las bajas de Carles Salvador, César Díaz y David Cubillas.



Precisamente, Cubillas no podrá jugar frente al equipo en el que militó en categorías inferiores y el que si será titular será Iago Indias que llegó al Castellón procedente del filial del Espanyol, llegando a debutar en el primer equipo.



Alineaciones probables:



Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa; Darder, Mérida; Embarba, Melendo, Puado y Raúl de Tomás.



Castellón: Álvaro Campos; Guillem Jaime, Satrústegui, Iago Indias, Gálvez; Rubén Díez, Señé, Fidalgo, Marc Mateu, Paolo y Zlatanovic.



Árbitro: De la Fuente Ramos (comité Castilla y León). EFE



Estadio: RCDE Stadium.



Horario: 21.00 horas.