El Castellón deja claro ante el Espanyol que necesita cambios

El Espanyol derrotó de forma clara al Castellón en el RCDE Stadium, con dos goles de Melamed y Puado en media hora, y cierra la primera vuelta del campeonato como líder de la clasificación.



Nico Melamed adelantó al anfitrión a los seis minutos y encarriló el partido a lo grande. El canterano aprovechó un balón peinado por Javi Puado, tras un centro de Darder, para batir al meta rematando con la pierna derecha. El Castellón se encontró un guión muy complicado de entrada y no presentaba argumentos para reaccionar.



El dominio blanquiazul era claro, al margen de alguna amenaza puntual de Zlatanovic, que obligó a lucirse a Diego López al cuarto de hora. Pero los avisos del anfitrión se sucedían: en el 28, David López mandó un balón muy cerca de la escuadra de Campos. Los catalanes insistían con fuerza para ampliar su ventaja.



El premio llegó en el minuto 35. Raúl de Tomás, pegado a la banda izquierda, se internó en el área y firmó un paso paralelo a la línea de fondo. Puado aprovechó la ocasión y puso el segundo en el marcador. En los últimos compases de la primera mitad no hubo más sorpresas.



En la reanudación, el Espanyol no se conformó con el colchón que tenía. Lo intentó Raúl de Tomás, que quería engordar sus cifras de cara a puerta, pero se topaba con frecuencia con un solvente Iago Indias. En el 53, el árbitro anuló una diana a Javi Puado por fuera de juego.



El Castellón tenía muy poca presencia en el área rival, aunque estaba bien posicionado en defensa. Los cambios tampoco alteraron el monólogo periquito en el RCDE Stadium, que controló el partido y persiguió el tercer gol hasta el final. Lo hizo sin sobresaltos, aunque sin el brillo de los primeros 45 minutos.