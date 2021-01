Elvis García: "Si la cepa británica se aposenta en España, podríamos doblar muertes y volver al caos inicial"

El 2021 ha comenzado con la esperanza de la vacuna contra el COVID-19 y el deseo deque sea el inicio del fin del virus. Sin embargo, Elvis García no lo tiene tan claro. "No sé por qué pero me sigue sorpendiendo que el Gobierno siga yendo a lo suyo sin involucrar a gente que tiene experiencia en estas cosas. No solo involucrar, sino dejandoles decidir a los que saben porque, esa es otra; de las medidas tomadas durante toda la epidemia un 30% son epidemiológicas y un 70% políticas", ha explicado en SER Gijón.

Para el doctor en Salud Pública "lo peor está pasando ahora y será así durante este mes. Estamos viendo el impacto de Navidades y seguirán subiendo los números relacionados con Nochevieja y Reyes. Además la vacuna no se sabe si protege, más allá de evitar los síntomas. El 95% de la gente que ha recibido la dosis de Pfizer, no va a tener sintomas pero no sabemos si puede tener el virus y transmitirlo. Hasta que no esté vacunada una gran parte de la población no podremos relajar las medidas", ha argumentado.

En la actualidad, Asturias lidera la campaña de vacunación con un 75% de las dosis aplicadas. ¿Una cifra como para sacar pecho? "Es lamentable", ha apuntado. "Son cifras de campaña de la gripe, no de vacunación masiva durante una epidemia. El problema fundamental es que, al tener una gestión descentralizada, se producen asimetrías entre comunidades y comparaciones entre ellas. Estamos hablando de un numero tan bajo que todas las comunidades deberían tener la capacidad de usar todas las que reciben cada semana", ha lamentado. El Principado ya ha anunciado que pretende tener vacunadas al 65% de la población en 2021, cifras "para nada estratosféricas en un año. Incluso si me dices que quieren vacunar a 600.000 personas en un mes, serían 20.000 al día y también se podría hacer. Que no nos cieguen los números". Para García, una de las claves de la pandemia ha estado en cómo se ha gestionado el virus. "He sido defensor de la centralización de la gestión de la epidemia y de la vacunación. No tengo ninguna duda porque evitas diferencias entre comunidades. Unas están mejor preparadas que otras. ¿Por qué un habitante de una comunidad tiene que tener menos posibilidades que el de otra? No tiene ningún sentido".

El doctor en Salud Pública de la Universidad de Harvard tiene claro que la vacunación no se ha organizado bien. De hecho hace unos días explicaba en sus redes sociales su opinión al respecto. "Mi comentario es para que la gente se deje de películas", ha dejado claro. "La logística es complicada si nunca has hecho una vacunación masiva. De ahí que yo creo que los Gobiernos deberían llamar a gente como la de Médicos Sin Fronteras y que les expliquen como funciona esto. Lo que pasa es que somos muy tozudos intentando demostrar que nuestro sistema de salud es muy sólido, muy robusto, compitiendo entre comunidades y no es el momento para estas tonterías, con perdón".

Cuando oigo a autoridades hablar de las complejidad logistica de la vacunacion, recuerdo que en el verano de 2016 Medicos Sin Fronteras vacunó a un millón de personas en la selva congolesa. No hay complejidades insalvables solo gente que sabe lo que hace y gente que pone excusas — Elvis Garcia (@ElvisGarciaGlez) January 4, 2021

Sobre el ofrecimiento del Ejército para apoyar la vacunación, ha apuntado que "a día de hoy, con los números que manejamos no hace falta porque el cuello de botella no es vacunarse sino que no hay vacunas suficientes", aunque sí apuesta por un plan B. "Un sistema paralelo de vacunación para cuando en un momento dado haya más vacunas o los centros de salud y hospitales estén saturados por esta nueva ola". En su opinión, tras diez meses de pandemia "hay margen para mejorar, sobre todo, cuando las cosas no se hacen bien. Poco a poco vamos a ir aprendiendo de semanas anteriores. El problema es que durante las emergencias no se viene a aprender, se trae a gente que sabe lo que hace porque cualquier error o retraso se paga carísimo en términos de vidas".

Asturias sigue el camino marcado por otras comunidades y endurecerá las restricciones con aumento del toque de queda. Para el profesor "un parche, como toda la gestión de virus. Todo lo que no sea hacer test masivos y rastreo de contactos no es atacar el virus, es solo protegerte cuando vienen los picos. Si no lo hemos hecho hasta ahora, ahora que tenemos ahí la vacuna yo ya doy la batalla por perdida y vamos a ir poniendo estos parches semana sí, semana también". Para el asturiano tanto Gobiernos como oposición "lo que han hecho durante toda la epidemia es campaña. Se han mojado lo mínimo y han doptado posturas populistas o de bajo coste politico. Las medidas que tomaban no tenían ningún sentido desde el punto de vista epidemiológico. Justo ahora que Illa esta de salida, se irá sin mojarse seguro".

En cuanto a la tercera ola, ha apuntado que "estamos preparados relativamente. El personal sanitario sabe lidiar mucho mejor con la enfermedad, la gente también entiende mejor los síntomas y las causas e incluso va antes a los hospitales. Por ahí estamos un poco mejor pero, ojo, parece que ya no nos importa tener 300-400 muertes diarias. Ya no son personas, son estadísticas y eso es peligroso porque hace que los gobiernos tomen las medidas más relajados". García ha recordado que el confinamiento de marzo "se hizo cuando los tres días anteriores no se había llegado ni a los 1.000 muertos de forma cojunta. Este nuevo status después de tantos meses de pandemia hace que las decisiones no sean las adecuacadas porque nos hemos habituado. Estamos jugando con fuego porque como se nos vaya de las manos y la cepa británica se haya aposentado, podriamos doblar las muertes actuales y volver al caos del principio".