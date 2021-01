Del malson al somni

Quan hui m’he alçat i he vist el cel ennuvolat, i que tots els carrers estaven banyats i plens de tolls d’aigua, un lleuger somriure ha aflorat en mi, fàcilment visible sense la mascareta. Quan, a més, he vist que només mirar cap a l’horitzó es divisava un mantell de neu blanc que s’abocava per les parts més altes de la ciutat, just per la mateixa línia de l’horitzó de la nuvolada, el meu somriure s’ha convertit en riure, de tan content que m’he posat. Per si fora poc, només mirar la temperatura del termòmetre que tinc al balcó de casa, i he vist que, a males penes, superava el punt de congelació, he pensat que hi hauria gran quantitat de neu i que duraria suficientment com per a xafar-la i disfrutar-la durant els pròxims dies.

Acte seguit, he posat Ràdio Alcoi i he escoltat les notícies de l’augment de casos de coronavirus, de la situació de l’hospital Verge dels Lliris, on dels 82 llits preparats al respecte n’hi ha 72 ja ocupats, i del tancament perimetral de la ciutat que, amb este panorama, té tots els numerets perquè es prolongue més enllà del dia 20 de gener. Els meus riures i somriures, per l’aigua i la neu, s’han congelat de colp, i s’han transformat en carasses i en tristesa.

Quan em disposava a desdejunar, he posat el canal de TV “A Punt” i he vist, estupefacte, com el país més ric del món, referent per a molts països durant dècades, que sempre se les ha donat de liderar la democràcia i la llibertat, es trontollava perquè l’edifici més emblemàtic de la seua capital era atacat pels seguidors més fanàtics i patètics de l’instigador president que acabava de perdre les eleccions, com si es tractara d’un país d’una república bananera.

A continuació he vist les imatges que deixava la tempesta Filomena, amb carreteres tallades i gent atrapada dins dels seus vehicles, aeroports tancats, poblacions aïllades i amb problemes d’abastiment...

Sincerament, m’ha fet poc profit la torrada de pa i la fruita que estava menjant-me. Tant m’ha afectat el que he vist que he tancat la finestra de l’habitació, que havia obert per airejar el dormitori, i m’he tornat a gitar.

Només abraçar el coixí, el meu cap li pegava voltes al nano, sense traure’n trellat. Em venien a la ment només pensaments negatius, com si anara a acabar-se el món. Per airejar la meua ment, he decidit recrear-me en la neu, en l’excursió que anava a fer en el moment escampara la boira i isquera el sol.

A veure si ella, la neu, sempre tan esperada i estimada, és un bon presagi per a l’any recent estrenat, i, com diu el savi refranyer, “gener nevat, estiu regalat”, dins de mig any (i millor si és abans), podem llançar les campanes al vol i celebrar el final de tot el que estem patint i estan reprimint-nos.