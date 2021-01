Compromís recurre la moción de censura en Agres

El alcalde de Junts per Agres-Compromís, Josep Manel Francés, ha presentado un recurso de reposición contra la moción de censura y pide al Ayuntamiento que anule la convocatoria del pleno previsto para mañana a las 12 horas.

La pasada Nochebuena, el entonces edil del PSOE, Rafael Sanjuán, que solicitó un día antes la baja en la militancia del PSOE a la Secretaria de Organización de PSPV-PSOE, y los tres ediles del PP presentaron una moción de censura contra el alcalde de Junts per Agres-Compromís, Josep Manel Francés. Y proponían como candidato a la alcaldía de este municipio de El Comtat a Sanjuán.

El pasado viernes, el primer edil agresà, presentó un escrito al pleno del Ayuntamiento de Agres señalando que la “solicitud de tramitación de moción de censura incurre en vicio de nulidad”. Francés argumenta que no se cumple el apartado tercero del artículo 197.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en el que se establece como requisito “una mayoría reforzada para el caso de que uno de los firmantes de la moción de censura tenga la consideración de no adscrito”. En este sentido, según señala el alcalde de la coalición en el escrito, “la presentación de la moción de censura está firmada por los tres ediles que pertenecen al Partido Popular, así como Rafael Sanjuán, que ostenta la condición de no adscrito, resulta que no cuenta con la mayoría suficiente para la tramitación de la moción de censura atendiendo a que la corporación de Agres está constituida por 7 ediles”.

Por otra parte, en el texto también se argumenta “la vulneración” del artículo 73.3 de la Ley de Base de Régimen Local que especifica que “los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que hubiese correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación”. Sobre esta base, Compromís entiende que “adquirir la condición de alcalde por parte de Rafael Sanjuán, por su condición de edil no adscrito –tránsfuga- supondría adquirir más derechos políticos de los que habría tenido si se hubiese quedado en su grupo de procedencia, y es por eso que la tramitación de la moción de censura permitiendo este escenario supondría un atentado contra la legislación vigente”.

Solicitud

Ante estos argumentos, Josep-Manel Francés, en el escrito presentado al Ayuntamiento, solicita que “emita una resolución por la que se anule la convocatoria del pleno de la moción de censura, por no cumplir con los requisitos legalmente establecidos”. También solicita la “suspensión de la tramitación hasta la resolución de este recurso” ya que “la celebración del pleno, y por tanto mantener la efectividad del acto administrativo por el que se convoca, supondría un prejuicio de imposible reparación en el caso de una eventual estimación de este recurso, atendiendo que supondría otorgar la condición de alcalde, con las competencias que supone, a aquel que no tiene derecho a ostentarlas, si ningún tipo de limitación”, se expresa en el escrito.

Al cierre de esta edición no había una respuesta a la solicitud presentada por Compromís.