Alcalde y Ortega plantean al bipartito un acuerdo de estabilidad

El equipo de gobierno municipal arandino tiene sobre la mesa una propuesta de Mar Alcalde y Sergio Ortega con el objetivo de garantizar una cierta estabilidad a la gestión política en lo que queda de mandato. Los concejales no adscritos se ofrecen a respaldar las propuestas de calado del bipartito que vayan a Pleno, como son los presupuestos y los remanentes, a cambio de una reestructuración que a ellos dos no les involucra directamente.

Sergio Ortega detallaba en la Cadena SER que una de las condiciones que plantean es la salida de Vox de la Junta de Gobierno Local. Este edil explicaba que el Consistorio arandino no puede permitirse el lujo de que la mayoría dependa de unos concejales que hicieron posible con sus votos la investidura de Raquel González, pero que mantiene una confrontación constante con el PP y Ciudadanos. “Hay un partido político que ha puesto este equipo de gobierno que se llama Vox, que supuestamente debería de dar estabilidad y que, yo no sé los motivo, pero evidentemente siempre hay choque directo entre este partido y el equipo de gobierno, pero que sí que hay una persona que está cobrando como equipo de gobierno y que sí que acuden a la comisión de gobierno por lo tanto están gobernando sin gobernar y además no dan y no ofrecen la estabilidad que solicitamos”, explica Ortega.

La reestructuración que implica esta propuesta consiste en dotar de mayor carga de trabajo a los tres ediles de Ciudadanos y liberar, por ejemplo, a la alcaldesa de la gestión directa de Personal, entendiendo que debe disponer de más tiempo para reivindicar ante otras administraciones las necesidades de Aranda. “No es de recibo que tres concejales de Ciudadanos lleve cada uno un área y la alcaldesa lleve Personal; Francisco Martín Hontoria lleva Contratación, que algunos días tiene que trabajar un poco, otros días casi nada y otros días nada de nada, es decir, trabaja menos que el muñeco de Michelin”, apostilla este edil ex socialista.

Ortega y Alcalde consideran imprescindible agilizar la aprobación de estos próximos presupuestos, de los que depende en buena medida la reactivación económica del municipio, y plantean también contratar a una persona que se ocupe de captar ayudas de otras administraciones. Otra de las condiciones es crear un área específica de Promoción Industrial separada de turismo y comercio. Para ello sugiere también la posibilidad de que la gestione el concejal popular Emilio Berzosa con dedicación exclusiva.

Ortega deja claro que por lo que a él y a Mar Alcalde respecta, este acuerdo no implica ningún cambio. No piden asumir responsabilidades, que por otra parte no podrían recibir en base al pacto antitransfuguismo, limitándose, si acaso, a que la ex portavoz socialista tenga presencia como mera oyente en la Junta de Gobierno Local.

La alcaldesa no garantiza nada, pero asegura que el equipo de gobierno estudiará la propuesta, aunque alguna de las cosas que plantean ya se está llevando a cabo, como es una gestión más intensa del área de Promoción y Desarrollo.