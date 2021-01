Complicaciones tras el paso de la borrasca 'Filomena' en Guadalajara

Terminado el episodio de nevadas que nos ha traído la borrasca 'Filomena' toca ahora enfrentarse a las bajas temperaturas por lo que el peligro de encontrar carreteras y calles con placas de hielo es evidente y sigue preocupando.

Aquellas zonas que no se limpiaron ayer domingo hoy se han convertido en pistas de patinaje. Las temperaturas mínimas han estado muy por debajo de cero y pueden bajar más en los dos próximos días, hasta el jueves.

SIN CLASE Y TELETRABAJO

Por este motivo la jornada escolar está suspendida hasta el miércoles y se podría prolongar esta suspensión durante toda la semana si continúan los problemas de movilidad.

Quitanieves Consejería Fomento / Foto JCCM

Muchas empresas han vuelto a echar mano del teletrabajo ante las dificultades de desplazamiento de sus trabajadores, algunos ayuntamientos incluso han escrito una circular para que pueda ser utilizada por sus vecinos en los puestos de trabajo, casos como Alovera, Villanueva de la Torre o Cabanillas del Campo, y las líneas de autobús siguen sin restablecerse en la mayoría de los casos y sólo algunos municipios han establecido el servicio de forma parcial con alguna línea de urgencia y con trayectos limitados.

Funciona la línea de Cercanías de Renfe Madrid-Guadalajara con frecuencias aproximadas cada media hora.

CUIDADO CON ÁRBOLES Y CORNISAS

Todas las autoridades recomiendan no salir de casa si no es imprescindible y en caso de hacerlo extremar la precaución en calles no principales y carreteras secundarias donde la calzada se encuentra en muy mal estado, con nieve helada que complica mucho y hace peligrosa la circulación.

Árboles caídos en la Plaza de San Esteban / Foto Ayto. Guadalajara

Ayer por la tarde, solo en la capital, bomberos y policía tuvieron que atender 44 avisos por distintos motivos. Algunas de ellas por caída de ramas de los árboles o de planchas de nieve desde las cornisas. En la calle Salvador Dalí una gran placa cayó encima de un vehículo aplastando el techo y el parabrisas.

APARCAMIENTO REGULADO GRATUITO

En la capital el Ayuntamiento prorroga la gratuidad de las zonas de aparcamiento regulado (azul, verde y roja), suspende el mercadillo de mañana martes y autoriza a los funcionarios municipales a que teletrabajen hoy y mañana. Permanecen cerradas las instalaciones deportivas, culturales, las Escuelas de La Cotilla, el Museo Sobrino y la Biblioteca Suárez de Puga.

Aparcamientos invadidos por la nieve en la calle V. del Amparo / Foto SER GU

En la capital se ha empezado a recoger la basura en calles principales ya despejadas donde puede acceder el camión. A pesar de ello el ayuntamiento no da todavía por restablecido el servicio y recomienda no dejar la basura en la calle.

Muchos vecinos aprovecharon las pocas horas de sol y la tregua del domingo para limpiar los accesos a garajes y echar una mano a los servicios contratados por ayuntamientos para limpiar todo lo posible antes de que esta noche llegaran las heladas, como podemos ver en esta imagen de Cabanillas del Campo.

Cabanillas del Campo este domingo / Foto SER GU

La lista de carreteras afectadas sigue siendo muy larga, especialmente en la red local y comarcal con varias vías intransitables por lo que se recomienda no desplazarse si no es imprescindible.