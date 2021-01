Dues persones sense llar moren a Barcelona durant l'onada de fred

Dues persones sense llar han mort a Barcelona en les últimes hores durant l'onada de fred que segueix aquestes hores a la borrasca Filomena, segons fonts municipals.

L'Ajuntament de Barcelona ha informat que una persona sense llar ha mort aquest dilluns al matí al barri de la Barceloneta i han lamentat que la víctima havia rebutjat la possibilitat de ser allotjada en alguna de les 2.900 places disponibles actualment per a aquestes persones.

Per la tarda, l'Ajuntament ha tingut coneixement de la mort d'una altra persona al parc de la Ciutadella, les circumstàncies de la qual també s'estan investigant.

Segons fonts policials, els dos cadàvers no presentaven signes aparents de violència o criminalitat, encara que les causes d'aquestes dues morts no se sabran fins a conèixer el resultat de les autòpsies.

Els Mossos d'Esquadra han rebut cap a les nou del matí d'aquest dilluns l'avís que hi havia un cadàver a la via pública, prop del mercat de la Barceloneta, i unes hores després, cap a les 17:30 hores, han rebut un altre avís similar, en aquest cas el cadàver havia estat trobat prop del parc de la Ciutadella.

En tots dos casos, la policia autonòmica ha obert sengles recerques i ha informat al jutjat d'instrucció de guàrdia.

El temporal Filomena ha remès a Catalunya i la Generalitat ha donat per finalitzada aquest dilluns la fase d'alerta per la borrasca, encara que ha advertit que el temporal aquesta donant pas a un episodi de fred intens.

Davant les previsions meteorològiques, l'Ajuntament de Barcelona va reforçar dissabte el dispositiu d'atenció a persones sense llar que coordina el Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB), en una decisió adoptada juntament amb Protecció Civil i en col·laboració amb Creu Roja i la Guàrdia Urbana.

Des del passat 24 de novembre, Barcelona disposa de dos equipaments extraordinaris engegats en la fase preventiva de l'operació fred, amb un centenar de places que, en l'últim mes, han permès oferir allotjament d'emergència a uns 360 homes i a unes 34 dones.

Aquest centenar de places s'han sumat a les 2.700 per a persones sense llar que ja existien a la ciutat, per donar resposta a les necessitats d'aquest col·lectiu.

Barcelona compta, en total, amb unes 2.900 places d'acolliment en diferents equipaments i dispositius d'emergència, segons les dades municipals.

Després de conèixer-se les dues morts, el grup municipal de Junts ha reclamat al govern municipal que replantegi el model de l'operació fred i els recursos que destina per reconduir el que han qualificat de "fracàs" quant a l'atenció a les persones sense llar.

La regidor del grup de Junts per Catalunya en el consistori, Neus Munté, ha assegurat que ella ja va alertar la setmana passada que amb la previsió de les baixes temperatures el dispositiu municipal no estava preparat per donar resposta a les necessitats de totes les persones que dormen al carrer.

El portaveu del grup, Jordi Martí, ha preguntat avui a l'executiu municipal com pensava atendre les persones sense llar que tenen animals i que no poden ingressar en els albergs i pensions.