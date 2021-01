Malestar en el PSPV por el retraso en el nombramiento del Delegado Territorial de la Generalitat en Castellón

Malestar en el PSPV por el retraso en el nombramiento del Delegado Territorial de la Generalitat en la provincia de Castellón. El puesto lleva vacante dos meses y es clave en las relaciones entre los ayuntamientos y el gobierno valenciano. Entre los candidatos destaca el ex portavoz municipal del PSOE en Segorbe y ex diputado en les Corts, Míchel Guillén.

Según ha podido saber Radio Castellón, existe malestar de algunas de las agrupaciones y algunos de los alcaldes del PSPV de la provincia de Castellón con el gobierno de Ximo Puig por el retraso en el nombramiento del Delegado Territorial provincial. Adolf Sanmartín abandonó el cargo el pasado 13 de noviembre, tras ser nombrado Director general de Emergencias en la Comunitat. Desde ese momento, la Generalitat sigue sin designar a su sustituto.

El malestar, sobre todo se debe a que el nombramiento, que depende del gobierno autonómico de Ximo Puig, está ligado a cuestiones internas del partido, precisamente en el año en el que está previsto que se celebren los congresos del PSPV de la Comunitat y de la provincia de Castellón para elegir a los secretarios generales. El nombramiento del nuevo Delegado Territorial tendrá un peso específico en el marco de ambos congresos.

Hasta ahora, la prioridad era encontrar un perfil de mujer con una plaza de funcionaria del grupo A, porque es uno de los requisitos para ocupar el puesto. No obstante, fuentes consultadas por Radio Castellón apuntan a nombres como Míchel Guillén, ex diputado en les Corts por la provincia, que cuenta con el visto bueno de la agrupación de Castelló de la Plana, y no descartan la elección de actuales cargos de la Generalitat en la provincia, como el director territorial de Sanidad, Edelmiro Sebastián, o Roberto Álvaro, responsable de Justicia.

La ausencia de un Delegado Territorial es un problema para los municipios, porque se trata de una figura que sirve de enlace entre la Generalitat y los ayuntamientos.