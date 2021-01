Laura Fernández: "La buena oposición solo la está haciendo Peñafiel Futuro"

Laura Fernández ha pasado este martes por los micrófonos de la SER para hablar sobre política y repasar la actualidad municipal del consistorio peñafielense. Una profunda charla con la máxima responable de Peñafiel Futuro que, en resumen, se enorgullece de la oposición constructiva que está realizando su partido, y reniega del resto de partidos -PSOE y Ciudadanos- que según dice apuestan por el no sin argumentación o información, o la abstención como fórmula para quitarse de encima la situación.

"Ahora mismo en el Ayuntamiento la buena oposición solo la está dando Peñafiel Futuro. Detrás de nuestro sí o no hay muchas horas de trabajo. Una abstención es una forma de quitarse de en medio, es una práctica que vemos que Ciudadanos está aplicando mucho en la política. No se puede estar de acuerdo a medias, sino poner solución. Para que nos tilden como socios de gobierno es porque estamos haciendo una buena oposición, que lleva un trabajo diario como el equipo de gobierno, nosotros abordamos los mismos temas, planteamos nuestros grupos de trabajo. No solo tienes que estar en contra o a favor, sino tratar de resolver todo lo que no te gusta", cuenta.

Actualidad

Sobre las preocupaciones actuales del partido, su responsable ha especificado aquellas cuestiones que más tienen en cuenta en este inicio de 2021. "Lo que más nos preocupa ahora mismo es ese relevo en el director de la banda municipal. Tenemos constancia de este tema, porque nos hemos reunido con el equipo de gobierno, queremos hacer un concurso neutro para que salga este puesto. El director debería ser una figura estable dentro de lo que es el funcionamiento de la banda de música y la administración local; estamos presentando propuestas. También nos preocupa la seguridad, porque hay gente que no cumple las leyes ni las normas, y tenemos que ver cómo se puede mejorar esa seguridad. El equipo de gobierno ha avanzado mucho adhiriéndose a la Junta para solicitar esos policías, pero no es nada ágil. Esperamos que en 2022 se pueda contar con gente nueva en la plantilla. De momento vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos", cuenta, recordando que la limpieza viaria y el resto de cuestiones que preocupan a los ciudadanos de Peñafiel son los que también preocupan al partido.

Además, Ferández ha querido recordar los reproches constantes que desde otros partidos se hacen hacia las retribuciones, cuando son públicas. "Es vergonzoso que los vecinos de Peñafiel vean que en cada pleno haya al menos un tema del día preguntando por cuánto ha cobrado este, cuánto ha cobrado aquel, cuando realmente eso es algo público, lo que cobran los concejales como el equipo de gobierno. Creemos que la oposición y la política está más allá y se tiene que hacer de otra forma, no solo mirar unas cuentas", especifica.

La charla al completo puede reproducirse en el siguiente audio.