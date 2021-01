La vacuna contra el COVID-19 llega a las residencias de mayores de Tudela

Los residentes de las tres residencias de Tudela (Nuestra Señora de Gracia, Real Casa de Misericordia y Solera Torre Monreal) ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. También se ha administrado a parte de las plantillas de estos centros. La segunda dosis llegará el 1 de febrero para todos los usuarios de las residencias.

El lunes de esta semana se llevó a cabo el proceso en Solera Torre Monreal y Nuestra Señora de Gracia, más conocida en la ciudad como "La Milagrosa". Su directora, Begoña Moreno, apunta que los 87 usuarios a quienes se ha administrado la vacuna tenían "mucha ilusión y supone una esperanza, dejar atrás un año muy difícil". "Estaban esperándola, el ánimo es muy bueno e imapcientes todos por la segunda dosis que les va a permitir vivir con menos miedo de contagio en la residencia y poder recuperar un poco la normalidad de sus relaciones, de su vida", añade.

Por su parte, durante toda la jornada de hoy se está administrando la vacuna a los cerca de 160 residentes de la Real Casa de Misericordia. El director del centro, Óscar Pérez, destaca que era una vacuna "muy esperada poeque va a ser el inicio del retorno a una cierta normalidad y con alivio de que ya por fin haya llegado una protección real y de verdad para todos ellos que están muy contentos". Un alivio también para familiares y trabajadores del centro.

Una de las primeras residentes en vacunarse en este centro ha sido Pilar León, de 91 años, que señalaba que "en estos momentos estoy bien, de la vacuna no siento nada, mañana o luego no lo sé". Aunque no todo el mundo estaba dispuesto a vacunarse al principio. "Alguna duda siempre ha habido, pero una vez que se ha informado a todo el mundo de en qué consiste y los beneficios que aporta frente a no ponerla, pues ilusionadísimos para eso, para iniciar un retorno a la normalidad que ya se echa de menos", explica Óscar Pérez.

Respecto a la situación de positivos o posibles contagios en estos centros, los dos directores detallan que mantienen el número a cero, por lo que han podido llevar a cabo el proceso de vacunación sin problemas.

Donde sí preocupan los contagios es en el Hospital San Juan de Dios de la capital ribera, donde el 31 de diciembre se detectó un positivo y se realizaron pruebas a todos los usuarios y trabajadores para detectar posibles contagios. El resultado fue de 12 positivos entre los 26 empleados y de 5 de los 20 pacientes. Tras llevar a cabo un nuevo cribado, se han detectado 2 nuevos posistivos entre los residentes, sumando así un brote con 19 personas contagiadas. Respecto al origen, desde el gabinete de prensa del centro señalan que desconocen cuál es, que podría haber surgido de un trabajador o de una persona que haya visitado a un paciente.