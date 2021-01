La fiscalia denuncia l'abocament de residus Covid a l'abocador de Manresa

La fiscalia de Medi Ambient de Barcelona s'han querellat contra una empresa de transport de residus (Vilà-Vila Serveis Ambientals, amb seu a Sant Joan de Vilatorrada) i contra el Consorci del Bages per a la Gestió de residus, gerent de l'abocador de Manresa, per abocar residus contaminats de coronavirus sense seguir els protocols de protecció. El fiscal acusa els tres responsables de l'empresa de neteja i de l'abocador d'un delicte contra el medi ambient i, sobretot, contra la salut pública ja que van llençar sense control i a l'aire lliure mascaretes, equips de protecció sanitari, residus amb sang i respiradors de pacients de dues clíniques del Bages. En total, es van abocar 78 tones de residus clínics.

Va ser durant la primera onada de la pandèmia. El Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA), de la Guàrdia Civil, va trobar a l'abocador de manresa EPIS, xeringues, lots de medicació, vials amb restes de sang, embasos amb solucions aquoses o, fins i tot, respiradors de pacients. Bona part d'aquests residus provenien de pacients amb coronavirus d'un hospital a Manresa i, segons l'empresa, també d'una residència d'avis. L'equip de neteja d'aquests centres havia subcontractat a l'empresa Vilà-Vila, denunciada ara per la Fiscalia.

Segons la documentació de l'empresa va lliurar a la fiscalia, els querellats eren perfectament conscients que transportaven material contaminat de coronavirus, tot i que no van seguir els protocols. "La propia empresa ha aportat documentació acreditant el transport de residus derivats de la Covid-19, com es pot veure en un document de transport adjunt a l'atestat. En l'apartat de mercaderia consta de manera literal <<deixalles clíniques (equips de protecció i bates contaminades de Covid)>>", escriu la fiscalia en la querella que ha presentat al jutjat.

Per llei, els materials perillosos o contaminats, han d'anar senyalitzats; s'han de dipositar dins duna bossa doble o triple, s'han de transportar dins d'una zona impermeable del camió i s'han d'abocar de forma controlada, desinfectant-ho o destruint-ho; una normativa que, segons la fiscalia, l'empresa es va saltar. En aquest cas, el personal sanitari donava els residus Covid precintats amb brides però aquests equips de neteja ho dipositva amb la resta de brossa al camió on es compactava i barrejava: "les bosses que contenen els residus es compacten dins del camió, la qual cosa origina la ruptura de moltes d'elles i permet l'abocament dels líquids infecciosos durant el trajecte del centre sanitari fins l'abocador", alerta el fiscal de medi ambient.

"A més, a conseqüència de la ruptura de les bosses, a la seva arrobada a l'abocador són llançades directament, podent accedir-se al seu contingut en haver quedat destruït l'embolcall exterior, amb la consegüent exposició de tota mena de material sanitaci susceptible de ser infecciós, la qual cosa es tradueix en un alt risc sanitari tant per als propis operaris encarregats del seu transport i festió com per a la salut pública en general", conclou la querella. Amb el permís del responsable de l'abocador de Manresa, tots aquests residus quedaven escampats a l'aire lliure, com mostren les fotografies adjuntes a l'atestat de la Guàrdia Civil.

Des del Consorci del Bages per a la gestió de Residus, denunciats en tant que gerents de l'abocador de Bufalvent, recorden que el tema està pendent de resolució judicial i asseguren que "han fet els processos d'acord amb la normativa". Afegeixen que "la recepció i tractament de residus es va fer segons la documentació presentada a les oficines del Consorci, que certificava que els residus podien ser descarregats al dipòsit controlat de residus de Bufalvent". L'empresa denunciada, Vilà-Vila, manté "haver actuat correctament i amb diligència", "sempre d'acord amb la normativa". Nega haver comès "cap irregularitat" i assegura que "col.laborarà amb la justicia" en allò que calgui. La fiscalia els acusa d'un delicte contra la salut pública i el medi ambient que comporta penes de presó de 6 mesos a 2 anys. A partir d'ara, el jutjat número 6 de Manresa es farà càrrec de la investigació.