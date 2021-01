Jon Aspiazu al 'Què t'hi Jugues!': "No va ser el moment més oportú per acomiadar Valverde, anàvem primers"

Demà farà un any que el Barça va decidir cessar a Ernesto Valverde de les seves funcions com a entrenador del primer equip i li va entregar el comandament a Quique Setién. Aquest matí, la mà dreta de Valverde, Jon Aspiazu, ha passat pel Què T'hi Jugues per analitzar, ara ja amb més perspectiva, les seves vivències al Barça, finalitzades de manera abrupta: "No era el moment més oportú, anàvem primers i havíem passat a la Champions sense perdre al grup". Va ser una etapa marcada, sobretot, per les derrotes contra la Roma i el Liverpool, però també per la irrupció d'Ansu Fati.

"És una recompensa veure que els jugadors pels quals vam apostar en el seu dia segueixen un camí molt especial", ha valorat Aspiazu sobre Ansu, i ha explicat com es va produir el salt del jove futbolista al primer equip. "Es van lesionar en Leo i en Suárez, i Dembélé també tenia un problema. Estàvem a la Ciutat Esportiva i em van comentar que jugava el filial a la tarda. Ens vam quedar a veure el partit i la primera vegada que l'Ansu va tocar la pilota em va semblar que era un noi especial. Feia unes desmarcades excel·lents i va marcar un gol". Quan Valverde el va veure al primer entrenament, com ha recordat Aspiazu, ho va tenir clar: "Va dir que no tornava cap a baix, que es quedava amb nosaltres"

Tot i que el Barça de Valverde va guanyar una lliga amb solvència, el debut d'Ansu és, per molts aficionats, la nota més positiva d'una etapa que va acabar amb trasbals i on mai van acabar de cauteritzar les ferides de Roma i Liverpool. Aspiazu s'ha pronunciat en aquest sentit: "Roma va ser una mica enganyós, a l'anada vam guanyar 4-1, però en alguns moments el partit se'ns va posar difícil. Ara bé, no esperàvem el que va passar". I ha afegit: "Al partit de Liverpool ja anàvem amb més temor. Un jugador li va dir a Valverde 'míster, però com creus que podem perdre' i Valverde li va respondre que ell s'havia de posar en la pitjor situació. El partit va ser més igualat del què sembla, però l'últim gol va ser tan determinant i fora del comú que va ser un llast increïble".

Un llast que, fins i tot, encara arrosseguen. Arran de l'arribada de Koeman al Barça, les declaracions d'alguns futbolistes sobre la intensitat als entrenaments de l'holandès han posat al punt de mira la preparació que portaven a terme Valverde i el seu equip tècnic. Aspiazu ha estat taxatiu: "Em parteixo de riure, però què hem de dir. El Barça té des de fa molts anys una forma de treballar molt específica, i si competeixes cada tres dies és difícil entrenar òbviament, els jugadors es posen en forma jugant".

El tècnic també ha repassat algunes qüestions centrals de l'actualitat esportiva blaugrana, com el futur de Leo Messi. "Qui té la paella pel mànec és el Leo i ell sabrà què és el que més li convé, però indubtablement si tothom li dóna suport i fan que estigui bé aniran guanyant terreny perquè segueixi al club". Aspiazu té clar que a l'argentí encara li queda corda: "És el millor, un jugador increïble, és cert que a l'inici de la temporada ha estat una mica lluny de les seves millors prestacions, però quan ha pensat que l'equip pot funcionar s'ha tornat a enganxar i m'imagino que donarà moltes alegries".