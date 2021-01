David Wood al 'Què t'hi Jugues!': "Donald Trump serà el proper president dels Estats Units"

David Wood, conegut exjugador de la NBA que també va vestir la samarreta del Barça de bàsquet, ha tornat a ser protagonista a nivell mundial i no per les seves cistelles, sinó per la seva presència a les manifestacions al Capitoli pel seu suport a Donald Trump. Avui hem pogut conversar amb ell al 'Què t'hi Jugues!'.

Al final de l'entrevista Xavi Saisó li ha recordat que a aquí a Barcelona li deien "El Gladiador' i el mateix David Wood ha explicat que "en guarda un gran record de Barcelona al seu cor" però que ara ell és "un 'Gladiador' de Donald Trump'.

A continuació, alguna de les seves declaracions més destacades de l'entrevista amb David Wood.

Ets seguidor de Trump?

Jo no era massa seguidor del president Donald Trump fins fa quatre mesos. Va ser aleshores quan vaig començar a resar per ell i per les eleccions.

El Senyor ha bolcat el meu cor cap a ell. Ara sóc un admirador de Trump perquè Déu m'ha dit que té un bon cor. Realment Trump és un home molt incomprès.

Per quin motiu et vas fer seguidor de Trump?

Vaig començar a fer dejuni i a pregar. Vaig fer un dejuni de 21 dies sense menjar sòlid, quatre d'ells sense menjar res. Només bevia aigua i descansava. I durant aquest temps vaig poder conèixer millor Jesucrist.

Vaig començar a somiar i el Senyor em va parlar a través de la Bíblia. Jesús em va dir que vivim en món ple de mentides, però que Donald Trump és el seu servent.

És cert que ell va fer coses molt dolentes al seu dia. Faltava al respecte a les dones i se'n fotia de la gent, però Trump va demanar perdó a Déu i ara és el seu servent, ara transmet l'obra de Déu.

Esperaves que les protestes acabessin amb la gent assaltant el Capitoli?

De cap de les maneres, allò va ser la trampa més gran de la història mundial. Jo estava al míting i allò semblava una Església o un concert de country. Hi havia molt bon ambient i tots estàvem molt feliços. Però és que el President Trump ja ens va advertir que hi haurien més de 200 membres d'Antifa infiltrats.

Els demòcrates van pagar a la Policia perquè els deixés entrar sense problemes. Hi ha vídeos que ho demostren, la Policia els deixava entrar i els hi deia: "passeu, passeu".

Ells volien crear divisió al nostre país. Per a mi, això és una guerra civil. Una guerra entre la llum de Trump i la foscor dels seus opositors.

Però no creus que assaltar el Capitoli va ser un atac a la democràcia?

Sí, va ser terrible que entressin al Capitoli. Jo no vaig anar a manifestar-me, vaig anar a resar. Vaig anar amb la meva trompeta de Jericó per lloar Déu. Ara estic fent un dejuni de 21 dies, vaig anar-hi amb la bandera que George Washington portava a les batalles per la independència...

David, un moment, què era exactament aquesta trompeta? Què significa?

Els jueus l'utilitzaven per lloar Déu i per allunyar la foscor i el diable. És la trompeta que Josué portava a la batalla de Jericó. Ara la faré sonar per a vosaltres. Esteu preparats?

Això és el que vaig fer. Vaig caminar, vaig resar, vaig invocar Déu amb la trompeta... Jo no vaig protestar contra res.

Tu ets un exjugador de bàsquet, un home d'esport. Trump ha dit que no anirà a la investidura de Joe Biden. Això no és fair play, no?

Escolteu-me bé: Donald Trump serà el pròxim president dels Estats Units. Estan havent-hi operacions militars ara mateix per aconseguir-ho. Us donaré 100 dòlars a cadascú de vosaltres si no ho és.

Per a nosaltres?

Sí, sí, parlo seriosament. Donald Trump sempre es guarda cartes i Déu em va dir que Trump tornarà a ser president.

S'està preparant una insurrecció militar. Molts polítics i jutges seran arrestats en els pròxims dies. Començant per Hillary Clinton, i molts d'altres. La gent dolenta serà detinguda.

Entre les moltes crítiques que rep Donald Trump hi ha les de molts equips i jugadors de l'NBA. Això a tu què et sembla?

M'encanta la NBA... però ells el que volen són els diners de Xina. Fan el que calgui perquè els comunistes xinesos estiguin contents.

L'NBA està controlada, el que vol és expandir-se a la Xina... i el partit comunista xinès vol superar Amèrica i agafar les regnes del món. Els xinesos són bona gent, però el seu govern no. I estan pagant molts diners en suborns als nostres líders i congressistes per derrotar Amèrica.

David, et trucarem si Donald Trump no és president per cobrar els nostres 100 dòlars...

Sí, sí, us pagaré 100 dòlars a cada un de vosaltres. Demà començaran les detencions.

Estan censurant tot el que té a veure amb Donald Trump i a tots aquells que parlen bé d'ell. Estem en guerra, i això no va de demòcrates contra republicans. És la llum contra foscor.