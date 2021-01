Compromís pide al Ayuntamiento de Castelló un solar para el nuevo conservatorio

El Conseller de Educación, Vicent Marzà, asegura que la Generalitat cuenta con una partida destinada al conservatorio de música y danza de Castelló. Compromís ha denunciado que el proyecto ya no figura en el Plan General de Ordenación Urbana que ha diseñado el Ayuntamiento de Castelló.

El Ayuntamiento de Castelló aprobó en el mes de diciembre los últimos pasos para el futuro Plan General de Ordenación Urbana, que definirá el urbanismo de la ciudad. Las nuevas normas está previsto que entren en vigor en el primer semestre de este año y todavía deben ser ratificadas por la Generalitat. Desde el lunes, los ciudadanos pueden consultar el PGOU en el edificio Menador de la ciudad.

Compromís ha reivindicado que el documento ya no recoge el proyecto de construcción del conservatorio de música y danza, que previsiblemente tiene que ubicarse frente a la ciudad de la Justicia de Castelló. El Conseller de Educación, Vicent Marzà, ha explicado en una entrevista en Hoy por Hoy Castellón que no saben cuál es el motivo por el que no se ha concretado, porque tienen el dinero para la construcción, cuando el ayuntamiento decida dónde quiere ubicarlo.

La Comisión de Seguimiento del Acord de Fadrell del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, formado por PSPV, Compromís y Podem, se reunirá esta tarde por primera vez este año, en un encuentro en el que ha explicado el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, en un comunicado que incidirá en la importancia de recuperar la denominación en el Plan General para el terreno situado en la avenida Blasco Ibáñez, donde se tiene que ubicar el futuro Conservatorio de Música y Danza.

Garcia ha explicado que así lo aprobó también el pleno municipal por unanimidad en una declaración institucional que pedía la creación de un centro adecuado para el conservatorio de danza y que salió adelante en 2017.

A este posicionamiento se han sumado ahora las direcciones de los conservatorios de música y danza y la escuela de arte y diseño, que han anunciado la presentación de alegaciones para recuperar la denominación del solar, garantizar la reserva del espacio y asegurar la construcción de un nuevo centro después de casi 20 años de reivindicaciones.