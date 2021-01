Filomena es nombre de bisabuela

Estos días ha hecho muchísimo frío y la causante ha sido Filomena, una borrasca con nombre de bisabuela. Ya no hay nadie que ponga a sus hijas Filomena, y eso es, my friend, una pena.

Pero bueno, está bien que le pongan nombres propios a los fenómenos meteorológicos y que, además, vayan alternando entre nombres de hombre y nombres de mujer. Pero creo que, ya que estamos viviendo estos locos años 20, entre pandemias y asaltos al Capitolio, estaría bien empezar a llamar a las borrascas con nombres de famosos que se lo merezcan.

El temporal Miguel Bosé, por ejemplo, que afecta exclusivamente a torres de telefonía 5G. El huracán Trump, que rompe cristales en el Capitolio de Washington. La tormenta del desierto Emérito, que por lo que sea, esta no vuelve por España...

El caso es que en Galicia llueve y hace frío, algo que sigue abriendo telediarios, a pesar de que aquí siempre llueve y hace frío y no debería ser noticia. No llevamos nada de 2021 y ya se nos está haciendo largo. Aguantemos el chaparrón como podamos, y esta vez no estoy hablando del mal tiempo. Qué duda cabe.