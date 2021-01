'En misa y repicando', por Emilio Ivars

En misa y repicando.

Anda que no te habrán dicho veces a ti eso de 'No se puede estar en misa y repicando'. Seguro estoy de que multitud de veces, porque los seres humanos normales y corrientes somos así: nos gusta estar en todos lados, opinando y diciendo cosas diferentes y contrapuestas. Qué cosas.

Hoy te ofrezco reflexionar en la pizarra sobre ello, sobre las ocasiones en las que piensas 'Ya están en misa y repicando'. Y permíteme que lo planteemos sobre aquellos y aquellas que lo hacen desde el ámbito de la responsabilidad pública. A fin de cuentas, en tu vida privada puedes hacer lo que quieras con tus contradicciones, pero la cosa pública ya es otro cantar. Así, a bote pronto, piensa y anota rápidamente quién o qué se te viene a la cabeza de estar en misa y repicando en estos últimos días.

Veo que, muy presto, has anotado a la portavoz del Gobierno Regional. Y eso que la tienes en estima, me dices. Pero no entiendes que quien lleva la voz de este Gobierno se atreva públicamente a echarle en cara al gobierno que no está de acuerdo con las decisiones que está tomando el gobierno. Y perdóname la reiteración y el jaleo que te he montado pero no hay por donde cogerlo.

Cuando uno es parte de un gobierno, de un acuerdo, las cosas se discuten, se acuerdan y una vez acordadas se defienden a muerte por todas las partes. Lo contrario, sabes bien, implica deslealtad, indica que no estás muy a gusto ahí, que te falta la responsabilidad de quien forma parte de un gobierno. No seré yo quien defienda al PP, pero todavía no he visto a ningún consejero sacar a relucir las discrepancias en torno a las consejerías que maneja Ciudadanos. Responsabilidad se llama eso. Lo otro, querer sorber y soplar al mismo tiempo: un imposible.

Ayer, Miguel Sánchez, actual senador autonómico, definía -imagino que al caso- en un tuit la bilocación como un fenómeno paranormal según el cual una persona estaría en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Y eso es lo que le está pasando a la consejera portavoz, que quiere estar en misa y repicando. Y tú no te fías de quien, en la responsabilidad política pública, hoy te dice A y al rato te dice que A porque lo han decidido pero que ella prefiere B. Si eres gobierno, lo eres para lo bueno, lo eres para lo malo; en definitiva: lo eres y no lo puedes remediar.

Veo que también aparece ahí anotada en la pizarra, en letras bien grandes, la palabra LUZ. Y ya sé por dónde vas, me lo imagino. Tantas y tantas ocasiones de sermonearte algunos 'en misa' con la historia de que 'cuando gobernemos pondremos fin a estos precios abusivos de la luz' y ahora que gobiernan que no hay manera, venga a repicar: que si es precio de mercado, que son sólo unos días, que si a lo largo del año te han bajado el precio... ¡Pamplinas! ¡No habéis entrado al gobierno para darle la razón al mercado! piensas realmente mosqueado. Y es que sabes que quien destaja no baraja. Y mira que está haciendo cosas realmente sociales este gobierno de España, cierto, pero tiene que apretar más en algunas cuestiones, como ésta del precio de la luz. Aquí no valen medias tintas.

Ese batiburrillo de otras ideas que has anotado nos daría para mucho... esos que te dicen que les faltan vacunas y no son capaces de poner las que tienen; esos que piden reuniones y cuando los convocan se quejan; esos que te hablan de liderazgo y no son capaces de dar la cara en estos momentos tan graves de pandemia... ¡cuántas pizarras podríamos llenar con esto!

Ya sabes, no se puede estar en misa y repicando. No se puede, sencillamente. Sí se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, claro que sí, pero la una y la contraria se te antoja muy complicado. Y para salir de donde estamos, de esta gravísima situación sanitaria en la que nos encontramos, te tienen que mimar, ofrecer coherencia y mucha responsabilidad. Fíate sólo de los que te demuestran responsabilidad. Estarán en misa o repicando, pero siempre desde la responsabilidad.

Nos vemos en la próxima pizarra, pero antes déjame que grite bien fuerte: ¡encerradnos ya! ¡no esperéis más!

Emilio Ivars Ferrer