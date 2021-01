Oltra reconoce que Puig y Barceló son los que deciden qué medidas se toman para combatir la pandemia

La vicepresidenta Mónica Oltra recuerda que el president Ximo Puig se comprometió a convocar esta semana una reunión de la Mesa Interdepartamental, donde se proponen y debaten las medidas que se adoptan para luchar contra la pandemia. Sin embargo Oltra recuerda que no es un órgano de decisión sino que las determinaciones finales las toman el President Puig y la consellera Barceló que son quienes firman las resoluciones.

Oltra insiste en que sabemos poco de este virus, pero sí se sabe que se contagia por las relaciones sociales, así que hay que cortarlas. También es partidaria del máximo confinamiento porque las cifras, sobre todo de fallecidos, son insoportables. También es partidaria de que el Gobierno de España ordene nuevas medidas o en su lugar cambie el decreto de alarma para que las autonomías tomen sus propias decisiones en ámbitos en los que ahora no pueden. Oltra insiste en que no hay diferencias de criterio, sino diferentes puntos de vista que es necesario que se conozcan para que los ciudadanos extraigan sus propias conclusiones:

También el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, opina que hay que escuchar los diferentes puntos de vista para poder adoptar las mejores decisiones con las que combatir esta pandemia, que es una de las situaciones más difíciles que le ha tocado vivir a un gobierno autonómico en los últimos años.

Dalmau insiste en que es necesario un gobierno fuerte que se adapte a la evolución de los acontecimientos. Está seguro de que a Puig no le temblará el pulso para adoptar decisiones mas duras.

Oltra y Dalmau han suscrito este miércoles un convenio para ceder viviendas del parque público como residencia para mujeres víctimas del terrorismo machista.

Puig recibe a Cantó y a Bonig

Mientras, el President Puig se reunía en el Palau de la Generalitat con la síndica del PP Isabel Bonig que le había reclamado un encuentro para abordar la situación y poder ayudar a controlarla

Bonig ha destacado que desde el pasado 22 de octubre Puig no reunía a los portavoces parlamentarios. La presidenta de los populares asegura que Puig le ha dicho que las restricciones actuales son suficientes y que no contempla otras. Bonig ha pedido al President que diga la verdad sobre los datos, que haya una interlocución directa con los municipios confinados, pero sobre todo ha pedido que no haya un gobierno con tres voces.

Puig también se ha reunido con Toni Cantó, el portavoz de Ciudadanos, que insiste en ofrecerle a Puig el apoyo de la formación naranja para seguir gobernando porque el Consell del Botànic considera Cantó que está roto:

Cantó propone la creación de un mando único de respuesta de emergencias que unifique el conjunto de recursos asistenciales tanto públicos como privados que cuente con los cuerpos y fuerzas de seguridad. También pide que se aplace la reversión del Hospital de Torrevieja.

José Vicente Morata pide unidad a los políticos

Y respecto al rifi-rafe político a cuenta del confinamiento domiciliario, el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, en declaraciones a la SER, asegura que las empresas acatarán lo que decidan las administraciones pero también pide a los políticos, unidad.

Morata reclama que se valore con rigor los efectos que puede tener, sobre la economía, cualquier nueva medida que se adopte. Eso sí, pide que si se adoptan sea lo antes posible para acabar con la incertidumbre que está provocando la falta de entendimiento entre los partidos que componen el gobierno valenciano:



Morata, por lo demás, da la bienvenida a las medidas de apoyo a los sectores económicos afectados por las restricciones sanitarias. Cree que hay que condonar impuestos y tasas y no posponer el cobro, y pide que las ayudas lleguen lo antes posible.