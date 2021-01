SOS Racismo Navarra inaugura sede en Tudela

Tudela ya cuenta con una oficina para luchar contra el racismo en la Ribera. Hoy, SOS Racismo Navarra ha inuagurado su nueva sede en la capital ribera que atenderá de manera presencial todos los miércoles, aunque lo hará todos los días a través del teléfono.

Desde que se fundó SOS Racismo Navarra, en 1992, todas las demandas relacionadas con denuncias por discriminación y agresiones xenófobas se tramitaban desde la sede principal en Pamplona. Ahora, supone mayor comodidad para sus responsables. "Esto nos brinda la oportunidad de poder hacerlo de manera presencial por aquí, que, ya lo hacíamos pero lo hacíamos mucho a demanda y no teníamos el esapcio ni el tiempo como para dedicarnos con más tranquilidad, que s uno de los factores más importantes a la hora de trabajar", explica la responsable de la nueva oficina, Beatriz Villehizán.

El trabajo de la entidad continuará en esta zona de Navarra con tres líneas de actuación: sensibilización, denuncia y trabajo en red, haciendo hincapié en fortalecer las redes con el movimiento social y las distintas asociaciones y colectivos de la Ribera.

Respecto a la situación de esta comarca, en cuanto a agresiones xenófobas y denuncias por discriminación, "las personas somos discriminadas según nuestro origen, según nuestra racialización, motivos económicos y según otros muchos factires; entonces, ¿pasa algo especial con la Rbera? No más que en otros lugares", detalla Beatriz Villehizán.

En cuanto a si existe mayor discriminación entre algunos colectivos, la responsable de SOS Racismo Navarra asegura que el racismo no se puede cuantificar y que no ha desaparecido, pero sí ha mutado. Pero existen asociaciones que se están uniendo desde hace un tiempo para luchar contra ello. "La población migrada y racializada se está organizando y esas organizaciones sí que están tomando fuerza; entonces, la población joven racializada con procesos migratorios o no pero que tiene fuerza como para reclamar una identidad y un espacio y eso es algo que bueno es un cambio social respecto a décadas anteriores", añade.

Desde SOS Racismo Navarra aseguran que no es mayoría la población que denuncia situaciones de discriminación o agresiones xenófobas y a aquellas personas que no se atreven a hacerlo, Beatriz Villehizán envía un mensaje de apoyo: "Es evidente que es muy difícil y que no vivimos en una sociedad en la que denunciar sea algo cómodo y reparador, sino todo lo contrario, con lo cual entendemos que hay que atravesar muchas etapas como para dar un paso y visibilizarte", apunta. "Podemos garantizar un acompañamiento y un apoyo pero desgraciadamente no podemos garantizar un reconocimiento ni una reparación porque no vivimos en una sociedad antiracista". Por eso, anima a fortalecer redes de apoyo.

La nueva sede de SOS Rscismo se encuentra en el centro Padre Lasa de Tudela y estará abierta al público todas las mañanas de los miércoles.