Aragonès obre la porta a prolongar el confinament municipal a Catalunya

El president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obert la porta a prolongar el confinament municipal a Catalunya, que inicialment es va fixar per a deu dies que acaben el diumenge, davant l'evolució "preocupant" del ritme de contagis de la Covid-19 a la comunitat.

En la seva compareixença davant la Diputació Permanent del Parlament, el dirigent republicà ha explicat que en els propers dies el Procicat analitzarà si manté aquesta i altres restriccions que van entrar en vigor el passat 7 de gener per frenar l'expansió de la pandèmia, que s'ha accelerat després de les festes nadalenques.

"Amb l'anàlisi de les dades que anem rebent avui i que rebrem al llarg de matí, en el marc del Procicat, s'estudiarà quines són les decisions que prendre a partir del proper dilluns: si es mantenen les mesures o si es canvien", ha explicat Aragonès.

La tercera onada de l'epidèmia de la Covid a Catalunya segueix agreujant-se i ja són 2.501 persones les que estan hospitalitzades amb la malaltia, 56 més que ahir, de les quals 493 estan greus a la UCI, 16 més que la vigília, mentre que els contagis notificats en les últimes 24 hores ascendeixen a quasi 5.000.

El vicepresident amb funcions de president ha subratllat que les projeccions dels experts indiquen que vénen "setmanes molt complicades a nivell sanitari" que obligaran a prendre "decisions complexes i complicades", en les quals s'intentarà compatibilitzar salut i economia.

"Veiem d'una banda veus que demanen, amb tota la raó del món, mesures contundents; unes altres demanen que les mesures no vagin excessivament en contra dels legítims interessos socials de l'activitat econòmica (...) Cadascuna d'aquestes postures, que no són absolutes ni nítides, tenen part de raó", ha exposat.

Més enllà de les decisions que prengui la Generalitat, Aragonès ha reclamat de nou a l'Estat ajudes directes per als sectors afectats per les restriccions i que decreti l'obligatorietat del teletreball per reduir la mobilitat.

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha alertat al seu torn que "la situació és molt preocupant" i ha justificat així la necessitat que les mesures preses siguin "molt restrictives".

Al temps, ha subratllat els esforços de l'executiu català per avançar-se a l'evolució del virus en el mitjà termini, mitjançant el reforç del sistema de rastreig -una vegada rescindit el discutit contracte amb Ferrovial- i l'anàlisi de les aigües residuals per analitzar el pas del virus -projecto amb una durada inicial de dos anys i 950.000 euros de pressupost-.

Budó, així mateix, ha insistit a reclamar al Govern central que concedeixi "ajudes directes" als sectors més afectats, després d'assenyalar que la Generalitat ha desemborsat més de 867 milions d'euros en aquest sentit.

"Una pregunta: on estan les ajudes directes de l'Estat? No estan per enlloc, zero euros de liquiditat", ha lamentat.

La consellera ha defensat així que el Govern està "determinat a no deixar a ningú enrere" malgrat que això comporti "fer malabars" amb els recursos -pocs, al seu judici- dels quals disposa.

Tot seguit, Budó ha reivindicat que, donades les circumstàncies, "el repte de la independència és més necessari que mai si volem donar resposta a les necessitats reals de la gent".

"Aquesta pandèmia ho ha fet encara més necessari i evident", ha argumentat, per dos motius: perquè els estats petits es mouen millor en situacions de crisis i perquè Catalunya hauria pogut tenir accés directe als fons de recuperació europeus sense necessitat que intervingués el Govern de l'Estat.