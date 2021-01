CHR renuncia a seguir con obra de la comisaria de la Policía Local al haber llegado a un "callejón sin salida"

Grupo CHR ha solicitado al Ayuntamiento de Aranda la resolución del contrato que les vincula para construir la nueva comisaría de la Policía Local, de forma que se les libere de continuar con unas obras que en la práctica llevan paralizadas 14 meses. Los continuos obstáculos que desde el primer momento se está encontrando esta empresa constructora para adaptar el proyecto inicial a las cambiantes exigencias del Ayuntamiento les han llevado a tirar la toalla y renunciar a continuar con él. Dicen sus responsables que llevan dos años intentando incorporar los cambios que les ha ido solicitando la corporación, primero la mejora consistente en construir un sótano y después su adecuación para albergar un gimnasio y otras dependencias de uso interno. Pese a que se han presentado cerca de una decena de alternativas, alguna de las cuales incorpora incluso una rebaja en los costes, ninguna de ellas ha sido admitida por los servicios técnicos del Ayuntamiento, que alegan, entre otros argumentos, que el sobrecoste de los modificados supera el 10% que permite la ley. Lo cierto es que de seguir con el proyecto inicial los costes serían aun más elevados, puesto que habría después que demoler parte de lo ejecutado para incorporar las mejoras con un nuevo contrato.“Nosotros estamos ya en un callejón sin salida, porque nosotros somos los contratistas y estamos a lo que nos manda nuestro cliente, que en este caso es la administración pública, el Ayuntamiento de Aranda de Duero” indica Miguel Riesgo, Director gerente de CHR, que añade que “lo que no tiene ningún sentido que es continuar unas obras a sabiendas de que habría que demoler parte después de ejecutado para realizar las modificaciones que se proponen”

Por este motivo los responsables de Grupo CHR optan por renunciar a la obra, pese a no haber sido compensados por el total de lo ejecutado hasta ahora que supone aproximadamente un 20% del proyecto contratado. Una decisión dolorosa para una empresa que no había dejado sin finalizar una sola obra en toda su amplia trayectoria pero que no puede asumir los costes económicos y de imagen de una paralización indefinida. “Me duele porque creo que va a ser la primera obra que no terminemos nosotros en toda la historia de la empresa, que tiene más años que yo, pero no podemos estar soportando un coste de obra de obra parada y un coste de imagen porque la gente pasa por ahí y a mí personalmente me pregunta qué es lo que pasa” relata Miguel Riego. “Además ya hemos tenido que intervenir también porque se ha metido gente, y eso es un problemón y una responsabilidad.”

Pese a que no parece existir alternativa, al menos por el proceso vivido hasta el momento, los responsables de CHR están abiertos a escuchar las soluciones que les proponga el Ayuntamiento si tuvieran visos de realidad. De momento la decisión es esperar la respuesta del Ayuntamiento a su petición de resolución del contrato, amparada por la ley, que permite disolver el vínculo contractual si las obras llevan más de seis meses paralizadas. Si la solicitud es rechazada en esta vía administrativa la empresa constructora está dipuesta a tomar medidas por otras vías.