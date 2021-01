Aranda y la Ribera, en una situación privilegiada para la reconstrucción

Ribera Empresarial, la revista que edita ASEMAR, ha publicado una información que refleja la fortaleza del sector industrial y agroalimentario en Aranda, los pulmones del sistema económico y laboral de nuestra comarca. Más de un 40% del volumen de negocio está depositado en la indsutria y un 33% en el sector agroalimentario. Son algunos de los datos que arroja esta publicación, y que este jueves en nuestro tiempo de radio hemos tratado de interpretar. En primer lugar, Carlos Alonso de Linaje, decano del Colegio de Economistas de Burgos, nos ha detallado sus impresiones y visiones al respecto.

"El peso que tiene la industria dentro de la economía ribereña y la diversificación de actividades dice mucho, y no se puede olvidar que el sector agroalimentario es importante. Aranda y la Ribera están en una posición de privilegio respecto a otras zonas para la recuperación. La separación entre el sector industrial y agroalimentario no es tal. Tenemos más del doble de la situación industrial de lo que recomienda Europa de cara a la recuperación. No estamos focalizados en un único sector y la actividad lo que hace es tener competitividad, además de que se estáa presente en el sector exterior, por lo que la dependencia de la evolución de la economía nacional no es tan alta", revela.

El experto asevera que "los sectores más afectados como la hostelería, turismo y restauración no tienen un peso fundamental en la economía ribereña, aunque a quienes les toque tienen una situación dramática, pero nuestra economía no se basa solo en estos sectores, que cuando haya movilidad sí se podrán recuperar", dice. "En la industria se siguen manteniendo niveles de producción idénticos a la situación previa a la pandemia, por lo cual no es que tengamos que salir de ahí, es que tenemos la misma actividad. Hay algunas limitaciones en cuanto a la exportación que se están resolviendo. Y la industria agroalimentariao sí que tiene una parte importante que sufre por el canal HORECA, pero la caída del PIB no es semejante a la que se ha producido a nivel nacional", añade.

Aportaciones de ventas sectorizadas / Ribera Empresarial

Por último, Alonso ha incidido en la relevancia de Aranda como un punto de interés y cruce de caminos, y la pérdida de atractivo que supone para ella no disponer de unas infraestructuras acordes. "Es una plaza interesante en la que puedan detectar como lugar de interés empresas que quieran tener una delegación o empresa, pero le falta una comunicación más rápida de la actual con Madrid. Si tuviéramos un AVE como Segovia, la situación sería diferente. Fortalecer esos pilares de la economía, es importante. Hay que intentar que no se destruyan empresas, mantener el tejido es costoso pero la recuperación será mucho más rápida, las empresas que se cierran no se vuelven a abrir", detalla.

Más reacciones

Roberto Rojo, vicepresidente de ASEMAR, ha incidido en las palabras de su homólogo, incidiendo en los datos que refleja la publicación. "Las cifras no engañan, es el principal objetivo de esta publicación, poner en valor estas cifras del volumen de negocio en la comarca, pero sobre todo mostrar la situación real pre pandemia y qué sectores y actividades realmente son las que sujetan y sustentan nuestra economía y entendemos ue tenemos que cuidar. Carlos ha dado un dato importante. El peso de la industria en España es un 16%, pero en Aranda es más del doble. A nivel económico tenemos que decirlo, somos industria. Y hemos integrado grandes empresas como Pascual o Harinera Arandina dentro del sector agroalimentario, aunque podríamos incluirlas como industria. La intención que tenemos nosotros es sacar pecho. Esto se debe a décadas de buen hacer. En este momento sectores de la industria aún tienen problemas para completar sus plantillas. Las empresas llaman a empresas. Tenemos que dedicar nuestros recursos a mantener lo que tenemos y potenciar lo que tenemos. Queremos que estos datos nos den motivos para crecer. Hemos tenido cifras de negocio buenas en 2019. Y queremos que en 2023 hablemos de cifras iguales o superiores a las que teníamos", explica.

Juan Cereijo, vocal de ASEMAR, ha secundado sus palabras. "Los datos reflejan el potencial que tiene nuestra comarca. Que más de un 70% de la facturación venga del sector industrial y agroalimentario dice mucho. Hablamos de una facturación de más de 2.500 millones de euros. No hay más que mirar el informe, las empresas de Aranda son muchas familiares y se refleja en ellos el espíritu emprendedor y empresario. Y las pocas empresas que vienen a Aranda, tiran de las pocas infraestructuras que tenemos, y esto lo que provoca es que al final si cierran las empresas recuperarlas es imposible, y si no vienen empresas de fuera llegará el día que nos llevemos las manos a la cabeza. Los buenos datos no son solo cosa de los empresarios, sino también de los autónomos, que aprotan mucha economía a la zona", recuerda.

Y es que se antoja vital, como afirma Rojo, que ninguna empresa ya existente caiga, antes de traer nuevas firmas. "Lo más importante es intentar que nadie se quede atrás y que ninguna empresa caiga, porque crear una empresa nueva tiene una dificultad enorme. Gran parte de las pequeñas empresas se han quedado a medio camino. Ayudar a las empresas es imprescindible. Y luego tenemos que tener en cuenta el problema de la despoblación. Necesitamos mano de obra y cualificada. Existen problemas para ampliar plantillas. Es cierto que en la Ribera tenemos escuelas de FP muy buenas, pero desde el punto de vista educativo también tiene que darse respuesta, hay que potenciar la educación en FP. Y por último todos soñamos con unas buenas infraestructuras. La A-11 es fundamental. Y el tren también. Además tenemos el problema de internet. El crecimiento sería muy diferente si tuviéramos todo esto", detalla.

Más datos / Ribera Empresarial

Cereijo ha recordado "que Aranda es el tercer foco industrial de todo Castilla y León". "Realmente hay un potencial enorme y una realidad, que es que la facturación que tenemos en industria es importante. Y es verdad que las infraestructuras son claves para que vengan empresas o delegaciones, somos un eje de comunicación importante y estamos cerca de Madrid, y con ellas daríamos un salto importante y no decreceríamos, que es el gran miedo", especifica.

Por último, sobre la llegada de nuevas empresas y la reivindicación de lo que Aranda necesita para ser más atractiva y seguir potenciando su industria, Rojo sentencia su intervención con una relevante reflexión. "Siempre es un buen momento para buscar empresas. La Ribera se ha vuelto en un punto muy interesante de inversión en el sector del vino, que se mantiene a pesar de la crisis. Es difícil poner industria cerca de Madrid, y nosotros con un poco de inteligencia la tendencia que se va a originar podemos aprovecharla. Detrás de cada inversión hay una persona, y hay que conocer el sitio en el que se invierte. Por eso hay que cuidar todo. Nosotros lo que queremos es ver lo que realmente funciona. Es importante pensar en atraer nuevas empresas y demás, pero también en cuidar lo que tenemos. No se nos olvide que esta situación es algo que nos ha tocado, debemos cuidarlo, por eso las amdinistraciones deben cuidar nuestro tejido industrial, cuidar los polígonos, mimarles. Tenemos un movimiento enorme pero si vemos de cerca los polígonos no están bien cuidados. Queremos que haya un prespuesto y un mantenimiento", finaliza.