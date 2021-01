El Ayuntamiento de Castelló sigue sin cerrar el presupuesto

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, José Luís López, ha asegurado este jueves que los portavoces del Acord de Fadrell, PSPV, Compromís y Podem, siguen en negociaciones para consensuar los presupuestos de la ciudad para 2021, a pesar de que ayer anunciaron que ya habían llegado a un acuerdo.

Tras la celebración de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Castelló, el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo, José Luís López, ha reconocido que los grupos que forman parte de l'Acord de Fadrell, PSPV, Podem y Compromís, todavía tienen discrepancias en algunas partidas del presupuesto de este año. Afirma que, además, también quieren escuchar a la oposición para conocer sus propuestas y, por ello, los presupuestos no podrán aprobarse en el pleno de este mes de enero.

El hecho de que no se aprueben en el pleno del mes de enero implicará que no podrán ejecutarse hasta como mínimo el mes de marzo.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castelló, Alejandro Marín-Buck, ha señalado en declaraciones a nuestra emisora que el anuncio del acuerdo por el presupuesto entre los miembros del equipo de Gobierno no es real, porque siguen en negociaciones. Marín-Buck ha explicado que el miércoles les han citado para valorar las propuestas que ha aportado la formación naranja a las cuentas muncipales.

La división interna de los grupos del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló ha retrasado durante meses el presupuesto municipal. PSPV, Compromís y Podem se comprometieron a que entraría en vigor el 1 de enero, pero previsiblemente, las cuentas no podrán ejecutarse antes del mes de marzo. Ayer, concejales y representantes del grupo socialista, Compromís y Podem escenificaron en la Comisión de Seguimiento del Acord de Fadrell, en una reunión telemática, su acuerdo con el borrador del presupuesto del próximo año. En un comunicado los grupos del Acord de Fadrell señalan que las cuentas ascienden a 190 millones de euros, priorizan la protección social y económica para hacer frente a la crisis por la covid-19 y las estrategias de reactivación marcadas por los fondos de reconstrucción de la Unión Europea.

El portavoz del equipo de Gobierno se ha referido a otros asuntos. Cuestionado por la ausencia de un terreno concreto en el Plan General de Ordenación Urbana destinado a la construcción del conservatorio de música y danza de Castelló, José Luís López ha asegurado que aunque no haya suelo reservado para este espacio educativo, no quiere decir que no se vaya a construir. Apunta que en el PGOU existen distintas parcelas calificadas de dotacionales donde se puede ubicar el conservatorio y que ha sido una decisión técnica para evitar posibles conflictos sobre el uso de terreno en un futuro.

En declaraciones a Radio Castellón, el Conseller de Educación, Vicent Marzà, ha asegurado que la Generalitat cuenta con una partida destinada al conservatorio de música y danza de Castelló. El proyecto de construcción del conservatorio de música y danza tenía como posible ubicación un solar ubicado frente a la ciudad de la Justicia de Castelló.