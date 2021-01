Los servicios relacionados con la pandemia marcan la memoria anual de la Policía Local

La Policía Local de Xàbia ha realizado, durante 2020, un 16% más de servicios que el año anterior.

Así se desprende de su memoria anual, un balance con las intervenciones realizadas en el municipio que, como era de esperar, está marcado por la crisis de la COVID-19 y el control de las medidas de prevención que han ido adoptado las distintas administraciones.

La memoria policial del 2020 deja constancia de un total de 8.174 actuaciones frente a las 7.081 que realizó en 2019, lo que supone una subida del 16%.

Este incremento se puede achacar directamente a la pandemia ya que el cuerpo local ha levantado 898 actas de infracción por distintos incumplimientos en materia de prevención frente a la COVID. 545 de ellas son expedientes dirigidos al Ministerio del Interior de personas que quebrantaron las restricciones del Estado de Alarma y las otras 353 por infringir las medidas que marcan los distintos decretos autonómicos aprobados desde este verano en prevención de los contagios (la mayoría de ellas por no llevar mascarilla (236), pero también por no respetar las medidas de higiene (45) o los horarios de toque de queda (56)).

En cuanto a las infracciones calificadas como graves hay 6 a hosteleros que no cumplían con el distanciamiento en locales y terrazas, 4 por organizar fiestas privadas o actos que han comportado aglomeración, una por incumplir el límite de aforo, dos por celebrar actividades no permitidas y otras dos por no cumplir condiciones sanitarias. También hay una denuncia por quebrantar el aislamiento domiciliario.

Servicios no COVID

En cuanto a los servicios no vinculados a la COVID, el bloque que más ha aumentado es el relacionado con las molestias vecinales por ruidos (1.200 requerimientos), incidencias marítimas, incendios y quejas administrativas.

Se han realizado 3.113 servicios frente a los 2.181 del pasado año. 297 de las actas de denuncia abiertas por la Policía están directamente relacionadas con infracciones de la ordenanza de seguridad y convivencia pública (botellones, ruidos o consumo de alcohol o estupefacientes en la vía pública).

Cifras más acordes a la media son las que acumulan los servicios relacionados con la circulación y tráfico (1.822 servicios), las asistencias sanitarias, sociales, de menores o vinculadas a animales (1.416) y han descendido ligeramente las vinculadas a seguridad ciudadana (1.698).

Desde la Jefatura de la Policía Local se quiere agradecer a todos los agentes el gran esfuerzo y vocación de servicio demostrados durante un año complicadísimo en el que –además de sus cometidos habituales- han tenido que asumir el control y vigilancia de toda la normativa anti COVID, adaptar turnos y servicios a la situación sanitaria y compensar la reducción de plantilla vivida por las últimas jubilaciones.

El intendente jefe, José Antonio Monfort, ha destacado el papel jugado por la policía en la crisis sanitaria más allá del de control, tanto a nivel informativo como social, desde la atención telefónica para aclarar normativa a la distribución del material de protección, apoyo a las tareas de limpieza extra o a los colegios con el reparto de tareas escolares.