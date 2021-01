Els negocis de la llotja del Camp Nou, sota la lupa de 'La Llotja'

En l'edició número 27 de 'La Llotja del Què T'hi Jugues' entrevistem a Marc Duch, recentment presentat pel candidat Víctor Font com el responsable del Comissionat Social del seu projecte.

Amb Duch, president del grup d'opinió Manifest Blaugrana fins aquesta designació i una de les cares visibles del vot de censura contra Josep Maria Bartomeu, explica per què va triar el projecte de Font quan prèviament havia assegurat que no entraria a cap candidatura en aquestes eleccions a la presidència del Barça.

"Vaig dir que no faria una cosa que he acabat fent. És una contradicció evident i palmària. Però crec que és un tema normal i corrent. La gent pren decisions, la vida canvia i les coses passen. Entenent la contradicció i acceptant-la, perquè existeix, tampoc ho dramatitzaria massa", diu l'acompanyant de Font.

A més, en l'entrevista, Duch exposa el projecte social que té pensat pel club blaugrana si Víctor Font guanya les eleccions programades (en principi) pel 24 de gener.

Els negocis de la llotja

D'altra banda, en aquesta edició emetem un reportatge sobre tot allò que passa la llotja del Camp Nou i la comparem amb el 'palco' del Santiago Bernabéu. Ens ajuden a explicar-ho els exvicepresidents Jordi Mestre i Albert Perrín, que han viscut aquesta experiència en els darrers anys.

S'hi fan negocis particulars? Tots dos pensen que no. "No, mai, però mai és mai. De negocis no n'he vist ni un", diu Perrín, tot i que admet que ser-hi et dona un poder enorme: "El Barça és un poder fàctic que té molta força. Jo que no soc ningú he estat amb Mandela, Àlex Salmond, Mauricio Macri, amb governants de primer nivell. El Barça té una dimensió que passa fronteres. Tens tractaments de cap d'Estat i això fa que tothom s'atansi, s'acosti per veure què pot treure. La dimensió del Barça és superior a la de qualsevol altre equip, perquè a més és la imatge del que és un país petit com Catalunya".

"Jo no he fet mai negocis, ni tampoc m'ho he plantejat", diu Mestre, encara que sí que accepta haver convidat persones vinculades amb la seva activitat professional. "Una altra cosa és que hagis convidat algú relacionat amb la teva empresa. Crec que ho ha fet tothom. Però negocis no n'he fet mai cap", insisteix.

Tots dos, per això, veuen una gran diferència entre la llotja del Camp Nou i el 'palco' del Santiago Bernabéu.

"No és com la del Madrid. A la del Madrid hi veus un poder econòmic que a Barcelona no hi és", explica Perrín.

Mestre va més enllà: "El 'palco' del Bernabéu és molt més gran que el nostre, fa tres vegades més. Hi ha des de Ministres, exMinistres, propietaris de mitjans de comunicació, gent de l'alta societat. Hi ha la crême de la crême del 'Todo Madrid' i fins i tot de nivell estatal. És un altre perfil"