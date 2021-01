Benicàssim cancela la celebración del 'Día de las paellas'

El Ayuntamiento de Benicàssim ha suspendido las fiestas patronales en honor a San Antonio y Santa Águeda debido a las circunstancias actuales provocadas por la Covid-19. Queda por tanto suspendida cualquier actividad relacionada con los festejos que iban a celebrarse del 15 al 24 de enero.

“Desde la prudencia y responsabilidad ante la actual crisis sanitaria y social, el Ayuntamiento debe velar por la salud y la seguridad de la ciudadanía y las celebraciones que se llevan a cabo durante la semana de fiestas no permiten cumplir con las normas de distanciamiento social y garantizar la seguridad sanitaria que requiere un momento como el que vivimos” ha explicado la alcaldesa, Susana Marqués.

Además de la no programación de actos que pudiesen contribuir a generar aglomeraciones, no se autoriza el encendido de hogueras que tradicionalmente se realiza cada noche del 16 de enero. “E irremediablemente la situación conlleva a la no celebración del Día de las Paellas, jornada en la que Benicàssim se convierte en el epicentro de la provincia y que en las últimas ediciones ha llegado a congregar a alrededor de 25.000 personas. Una fiesta que en la situación actual es inimaginable”, ha indicado el concejal de Fiestas, Arturo Martí.

El único acto que se mantiene es la misa en honor al patrón San Antonio que se celebrará este domingo 17 de enero a las 12.00 horas en el Nuevo Complejo Parroquial con la distancia de seguridad y el aforo reducido establecido por las autoridades sanitarias.

Recordar que con el objetivo puesto en proteger a la ciudadanía y evitar el avance de casos Covid-19 en la localidad, el ayuntamiento mantiene hasta el próximo 31 de enero el cierre y suspensión de las actividades municipales en el Casal Jove, Teatro Municipal, Espai de la Música Mestre Vila, Centro de Interpretación Torre Sant Vicent, Espai Cultural Villa Ana y Moll del Raïm. También se ha suspendido la actividad municipal en el Pabellón Polideportivo Municipal (actividades deportivas realizadas dentro del pabellón), la Casa de la Cultura Centro de F.P.A. (se suspende la actividad presencial de enseñanzas no regladas), la Biblioteca municipal (se mantiene el servicio de préstamo de libros), el Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià y las actividades lúdicas y sociales del Centro de Jubilados “La Garrofera”.