La Cocina Económica prevé unos meses de enero y febrero "muy complicados"

Los gestores de la Cocina Económica prevén unos meses de enero y febrero "muy complicados" ante la atención creciente a usuarios que acuden en busca de ayuda para poder alimentarse. Tan sólo esta mañana se han repartido 1.500 raciones, el grueso de ellas en el barrio de la Sagrada Familia, 700.

Esto sin contar con las raciones que se envían y reparten por los domicilios y destinadas a las familias con niños, para evitar que estos puedan ser conscientes de la situación que atraviesan.

El Presidente de la Cocina Económica, Jacinto Luís Torres advierte sobre una situación peor que la vivida durante la anterior crisis económica. "Vamos a peor y te puedo asegurar que el mes de enero va a ser durísimo y el mes de febrero más, y uno de los muchos motivos, de los muchos motivos que hay es el aumento de la luz, si la gente no tiene para pagar el alquiler de la casa, ¿cómo va a tener para pagar la luz?".

Esta mañana el Concello de A Coruña ha hecho entrega simbólica a la Cocina Económica de lo recaudado durante la San Silvestre de este año. Los 1.800 corredores apuntados han hecho posible alcanzar la cifra de 2.250 euros. Se han entregado ademas 545 kg de alimentos y 200 packs de juguetes para niños. Mónica Martínez, Concelleira de Deportes, ha destacado la alta participación a pesar de las circunstancias virtuales de la carrera declaranda que "a San Silvestre correuse tamén fóra da cidade, non só na Coruña. Enviamos camisetas a Estados Unidos, Venezuela e Reino Unido. Recibimos peticións de lugares repartidos por todo o estado e os 5 e os 10 km solidarios tiveron panos de fondo ben diferentes dende as prayas de Miami, as de California ou Ilinois".

Todos los responsables de la organización han agradecido a los participantes el "inmenso apoyo" que supone cualquier donación de este tipo en este momento.