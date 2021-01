Proyecto pionero para pagar solo la basura que generemos en la Safor

No es ciencia ficción. El Consorcio para la Gestión de Residuos (COR), en el que está integrado la comarca de la Safor, trabaja en un proyecto pionero para informatizar los contenedores de basura de los municipios adheridos.

De este modo se podrá computar cuántos residuos genera de forma individual cada usuario, lo que permitirá establecer en un futuro un verdadero pago por los desechos que en realidad depositamos cada uno en el cubo de basura.

El objetivo no es otro que premiar los buenos comportamientos ambientales de la ciudadanía, al tiempo que fomentar la recogida separada de residuos en origen. Así pues, el COR trabaja ya con esta línea estratégica para las anualidades 2021 al 2023. Para ello, el Consorcio concretará la presentación de un proyecto europeo para los fondos FEDER, al que se sumarán los municipios que estén interesados.

Asamblea COR

Por cierto, en la última Asamblea del COR se aprobaron los presupuestos de esta entidad para el 2021, así como la nueva tasa de tratamiento de residuos, que permite ya a los municipios que recojan de manera separada la materia orgánica llegar a pagar una tasa de tratamiento hasta un 30% más económica.

Gandia es la ciudad que más residuos genera en estos momentos dentro del COR, pero a pesar de ello todavía no se ha sumado a esta iniciativa, pensada más bien para localidades de menor tamaño.

No obstante, asegura el representante del Ayuntamiento de Gandia en el COR, el concejal Miguel Ángel Picornell, que para este 2021 está previsto poner en marcha 2 proyectos, como el de recogida puerta a puerta de residuos en la barrida del Centro Histórico, además de contenedores de materia orgánica para grandes superficies comerciales. Recuerda Picornell que la prioridad no debe ser otra que evitar la generación de residuos y propiciar la recogida selectiva.