Almeida reclama desde los ingresos de los parquímetros hasta el alquiler de pistas de pádel

El Ayuntamiento de Madrid cuantifica un daño de casi 1.400 millones de euros por el temporal 'Filomena'. La Cadena SER ha tenido acceso al informe con el que el Consistorio pide al Gobierno central que declare la capital zona catastrófica. El documento consta de 23 páginas donde no todas las partidas está justificadas, en algunos casos se da una información vaga de los daños sufridos. Por ejemplo, el balance de pérdidas en los Distritos lo cifran en 31 millones pero no se concretan nada más, no hay un desglose ni se detalla ninguna partida, igual que en el coste de Area de Gobierno de Portavoz donde simplemente se estima un daño económico de 4.1 millones, sin dar más información. El Club de Campo, en cambio, merece un capítulo más exhaustivo, donde se especifica el hundimiento del techo de la carpa de eventos, el desplome de las marquesinas de los aparcamientos, la caída de árrboles que han afectado a farolas, torres de iluminación... Un rosario de daños que valoran en 1 millón de euros.

En este informe de evaluación preliminar, el Ayuntamiento calcula que Madrid, en total, ha sufrido unos daños de 353 millones, la mayor parte en obras y equipamientos con 167 millones. También en medio ambiente, con 131 millones de daños, que incluyen, por ejemplo, casi 4 millones por desperfectos en el firme de la M30 y del arbolado de la ciudad. Será necesario reponer, al menos, 70.000 especies y calculan 1.000 euros por árbol, de ahí, los 70 millones que quieren reclamar. A eso se suma otros 27 millones por la retirada y traslado del arbolado dañado.

Almeida también reclama el SER

La tormenta Filomena también ha tenido un "impacto en pérdida de recaudación de tributos municipales", por ejemplo, "existen vehículos que no pueden ser retirados de los depósitos municipales a los que no procedería cobrar la tasa". Pero sorprende más que el Ayuntamiento de Madrid también incluye en su lista de reclamaciones los 1.8 millones que ha dejado de ingresar por la suspensión del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

En este informe de evaluación de hacen varias proyecciones de futuribles, es el caso de "las parcelas en las cuales se desarrollan labores de limpieza, desescombro y desbroce, enlas que se habría producido daños" en las que "tomando como base las incidencias de que se tiene constancia y de una posible proyección de las que puedan surgir en un futuro próximo" estiman un factura de 55 millones. A esa cantidad quiere sumar también otros 1.9 millones por los contratiempos de las remodelaciones de la Plaza de España, Calle Convenio y la Calle Alcalá entre la M-30 y Quintana porque la mayor parte de la maquinaria disponible se ha empleado en retirar nieve.

Almeida también recoge el daño en Mercamadrid. Según sus cuentas, se han perdido cerca de 12.000 toneladas de alimentos que no han podido ser vendidos. La factura se eleva a 28 millones. El capitulo de daños es muy variado, hay por ejemplo, cinco coches del SAMUR fuera de servicio, 9 ambulancias inmovilizadas, se han gastado más de 150 cadenas, todos los teatros tienen goteras, y también ha entrado agua en la torre del palacio de Cibeles, "sigue habiendo nieve acumulada en la cúpula de la Galería de Cristal, pero se está derritiendo poco a poco", el techo de la capa de la Caja Mágica también está dañado. El equipo del Gobierno municipal también cifra en 5.500 las horas extra de los policías municipales, aunque no detalla el coste.

El Ayuntamiento de Madrid también quiere reclamar la compensación por los "servicios no prestados" donde eleva a 45.8 millones de euros el total del dinero que se ha perdido. Por ejemplo por los 125.000 madrileños que no podido acudir a actividades culturales y deportivas porque los museos están cerrados. El coste de las reparaciones de las instalaciones deportivas es superior a los 13 millones.

El área de Deporte pretende compensar también las cuotas del mes de enero de las clases deportivas a los 50.000 madrileños que no han podido utilizar las pistas deportivas, "estamos hablando de 502.000 euros". También quiere incluir en su factura la merma de ingresos previstos que van a dejar de percibir por culpa del cierre de espacios deportivos, en concreto 150.000 euros por los alquileres que se han truncado, "se estima que se van a dejar de realizar en torno a 11.000 alquileres durante el mes de enero de pistas de tenis, pádel, campos de fútbol..." En total, estiman en 700.000 euros derivados del cierre de unidades deportivas que afectan a 55.459 madrileños.

En todo caso, en este informe dejan bien claro que todo lo que se recoge es una mera estimación que no prejuzga la cantidad final que se solicitará; pero sí añaden esos 1.000 millones en el impacto de la economía madrileña, se basan en que "durante el fin de semana se produjo una disminución, en términos globales de 70 millones de euros/día sobre el Valor de Producción Estimado para el mismo periodo del año anterio, en total 340 millones". El Consistorio lo compara con el año anterior cuando no había COVID y los ingresos era mucho mayores. De ahí que calculen que la dismunución de las ventas en la ciudad de Madrid en 9 días será de 998 millones de euros. El informe ya está en manos de los ministerios concernidos.