CC denuncia que Arrecife no tomó medidas de control en el Charco de San Ginés

El Comité Local de Coalición Canaria en Arrecife ha tachado a la alcaldesa capitalina, Ástrid Pérez, de irresponsable, tras asegurar esta en un programa de ámbito nacional como el “Buenas Tardes Canarias”, que en el municipio arrecifeño ni hubo botellones ni grandes fiestas durante las recientes fiestas navideñas.

“Debe ser la única persona que no ha visto las imágenes de los continuos botellones en el barrio de San Francisco Javier o de las concentraciones de personas que tuvieron lugar en el Charco tanto el día 24 como el día 31”, ha señalado el secretario local de CC, Orlando Umpiérrez, tras considerar que las declaraciones realizadas en la tarde de ayer por Pérez no son solo inoportunas, si no que, además, no son ciertas.

“Hay que tener mala memoria para decir que en Arrecife no hay problema de botellones, mientras somos el municipio con la incidencia más alta en Covid19 tras las fiestas”, subraya Umpiérrez, añadiendo que “no es eso lo que se espera de una alcaldesa, la persona que debe velar por la seguridad de sus vecinos”.

Así, el dirigente nacionalista exige actuaciones urgentes y acusa a la primer edil de no haber asumido sus responsabilidades, ignorando lo que estaba ocurriendo en la ciudad y diciendo que “no se podía controlar lo que pasaba en las casas”.

“Claro que no se podía controlar lo que ocurría en el interior de una vivienda, pero sí en la calle. Sin embargo, la máxima responsable de Arrecife ignoró lo que pasó en el Charco el día 24 y no tomó medidas el 31. Alguien que no asume sus responsabilidades es un irresponsable y Ástrid Pérez no solo lo es sino que además presume de ello en los medios de comunicación”.

Orlando Umpiérrez subraya de este modo que es el momento de menos políticos y más técnicos y científicos explicando a la población lo que ocurre con nitidez. “Estamos siendo bombardeados por declaraciones de las responsables insular y capitalina en los diferentes medios, donde intentan explicar, sin competencias en la materia, lo que todos sabemos, pero no dan los datos que se les demandan”.

“¿Dónde están las personas técnicas y científicas para explicar claramente a la población los datos y las situaciones?”, se pregunta el se secretario local que, recalca, “asistimos a veces a lamentables puestas en escena, vendiendo imagen a costa de una crisis sanitaria como nunca vista desde hacía muchos lustros.”

Finalmente, Orlando Umpiérrez insta a la alcaldesa de Arrecife y a cualquier autoridad que se ponga delante de una cámara o un micrófono, a ser más rigurosos con la información y ponerse a disposición de las administraciones competentes.

“Les pedimos mas rigor, menos venta de imagen y nos ponemos a disposición con nuestro grupo municipal para sacar esta situación adelante entre todos. Por favor, dejen de vender humo”, asevera.