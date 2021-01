Almeida anuncia que los autobuses de la EMT y el estacionamiento será gratuito durante la semana que viene

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este domingo que el servicio de autobuses urbanos de la EMT será gratuito durante tres días para paliar los problemas de transporte que todavía tienen los ciudadanos más de una semana después de la histórica nevada que colapsó la capital por el temporal Filomena. De la misma manera, el Servicio de Estacionamiento Regulado tampoco se cobrará en toda la semana.

"Por primera vez en la historia de Madrid, la empresa municipal de transportes va a ser gratuita. Lunes, martes y miércoles de esta semana no se va a pagar por ir en los autobuses", ha asegurado Almeida en una rueda de prensa. Asimismo, el alcalde ha señalado que el lunes habrá en circulación "más del 70% de los autobuses", mientras que el martes se llegará al 100% de la flota. "Le vamos a dar esa posibilidad a los madrileños", ha añadido.

Almeida ha pedido a los ciudadanos que no utilicen sus vehículos privados ante la situación que presentan algunas calles todavía y para que sea más fácil limpiarlas y que estén accesibles. "La Empresa Municipal de Transportes, por primera vez, va a ser gratuita durante tres días y va a estar prácticamente desde el martes a pleno rendimiento la flota", ha insistido.

Con respecto al Servicio de Estacionamiento Regulado, ha explicado que será gratuito durante toda la semana "para que todos aquellos que tuvieron que dejar sus coches como consecuencia de la nevada y no los han podido recuperar todavía no se alarmen, no van a ser multados". Así, ha asegurado que no tienen que retirar sus coches, sino que los van a poder seguir dejando donde estaban de manera gratuita durante toda la semana.