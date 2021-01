El jefe de la UCI de Son Espases apuesta por el confinamiento para frenar el colapso

Las UCIs en Balears continúan con una alta presión. Pese a que este domingo se ha reducido en cuatro personas, después de nueve días consecutivos sumando, permanecen en ellas 122 pacientes y la media de ingresos diarios ronda las dos personas. El jefe de esta unidad en el Hospital de Son Espases, Julio Velasco, ha sido muy contundente, aquí en la SER, sobre cómo atajar este asunto, con el confinamiento. "Definitivamente, hay que confinar. No quizá como lo conocimos en su momento, sino con una previsión de 15 días en 15 días", ha subrayado.

Son 105 personas las que a día de hoy se encuentran ingresadas en Cuidados Intensivos en Mallorca. Velasco se ha mostrado cauto, señalando que, pese al colapso en la UCI en Son Espases, el hospital ya trabaja en ampliar otras zonas del propio centro para acoger más pacientes. "De momento no se contempla habilitar cualquier recinto ajeno", como podría ser el Palacio de Congresos de Palma.

Otro de los problemas que existen en Balears, y que queda evidenciado ante la alta presión en las UCIs, es el de la falta de personal sanitario en la comunidad, una queja que desde los colegios de médicos y enfermeros, así como los sindicatos, llevan elevando semanas. Coinciden en las causas: si las bolsas de empleo en este sector están vacías es porque el archipiélago siempre se ha nutrido de personal sanitario de la península, por lo que ofrecer contratos de corta duración en un contexto en el que el precio del alquiler es alto hace que estos profesionales se lo piensen dos veces antes de llegar a las Islas.

En este sentido, Velasco admitide esta situación, si bien ha destacado que el personal actual del centro de Son Espases se encuentra en formación continua para que profesionales de áreas ajenas a los Cuidados Intensivos puedan colaborar cuando sea necesario.

En cuanto a las causas de este crecimiento de los ingresos en las UCIs, Velasco lo tiene claro: "reuniones familiares y sociales". "Estamos viviendo todo lo que ha pasado en las fiestas navideñas, y los contagios vienen de los contactos sociales. Aquello que tanto repetimos desde hace meses de «ojo, cuidado, no nos juntemos» pues no se ha cumplido", ha asegurado, añadiendo que la población "debe ser consciente de esta situación".

El jefe de los Cuidados Intensivos de Son Espases es sabedor de que llevar a cabo un confinamiento es duro y ya sin estar decretado recuerda que "hay gente que lo está pasando mal con su negocio cerrado"; por tanto, aboga por encontrar un "equilibrio" sin que la salud deje de ser la prioridad. Precisamente por ello hace un llamamiento a la población para el cumplimiento de la normativa actual, y quien no lo crea, "queda invitado" a acudir a verlos trabajar en la UCI."Quien no sea consciente que me llame y venga a ver la situación de los pacientes. Si no les impresiona eso, no sé qué les podrá impresionar", ha remarcado Velasco.