Hace ahora un año aproximadamente comenzó esta pesadilla del coronavirus. Un mal sueño que ha venido, por cierto, a cambiar de lleno nuestras vida. Fue entonces, por el mes de enero del 2020 cuando comenzaron a llegar las primeras informaciones desde China sobre ese desconocido virus. A partir de este punto empezamos a saber más sobre el virus y la seria posibilidad de propagarse por el mundo hasta todos los confines, incluido, por supuesto Europa, España y también, claro, La Rioja. Y es precisamente en esta tierra donde hay una investigadora que ha seguido desde el primer minuto este virus tan puñetero.

Se llama María de Toro. Es doctora en Biología Molecular, investigadora en el CIBIR, y participante en estudio promovido por el Centro Superior deInvestigaciones Científicas (CSIC) sobre la trazabilidad del virus. Además, de, por supuesto, de una divulgadora estupenda sobre la pandemia a través de Twitter y su conocido perfil de Miss_Salmonella.

Es muy clara y precisa en sus apreciaciones. "El confinamiento estricto fue la medida más eficaz" para contener el avance imparable del virus en la primera ola. Una virulencia que ahora, con los primeros datos de la tercera ola, parece quedarse corta.

Asegura que "no hay constancia científica de que la cepa británica haya llegado a La Rioja", al contrario de lo ocurrido con comunidades vecinas, caso de Navarra o País Vasco. "Pero eso no significa que no esté entre nosotros", zanja.

Al final de la entrevista con Radio Rioja traslada un mensaje de concienciación y prudencia. Hay mucho en juego y se requiere del cumplimiento, con más rigor si cabe, de todas las medidas.