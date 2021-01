"Hay sanitarios vagos que usan el COVID para no trabajar": la historia de una mujer de 91 años con final feliz

La fuerza con la que ha entrado la tercera ola del coronavirus ha provocado la suspensión de algunas operaciones así como todo tipo de pruebas en distintos puntos de España. Si bien es cierto que, en la actualidad, Asturias no vive esta situación (ya la pasó en la segunda ola); hay ciudadanos que se han quejado del caos que se vive en los centros de salud a la hora de prestar atención. Es el caso de David Arango, un asturiano que ha aprovechado para contar en sus redes sociales la historia de la abuela de su pareja. "Cumplirá 92 años el próximo febrero, si su salud y la ineptitud del personal sanitario que le ha tocado en suerte se lo permiten. Les expongo los hechos para que puedan ustedes juzgar por sí solos mi afirmación y la veracidad del titular que encabeza estas líneas", reza el inicio del texto.

No dudo de que haya profesionales sanitarios que merezcan aplausos, pero también hay vagos redomados que se esconden detrás del COVID para no trabajar. Esta es mi historia. Abro hilo — David Arango (@arangometeo) January 14, 2021

La mujer fue operada de "un cáncer muy avanzado y su estado de su salud es deficiente". Se encuentra postrada y necesita de la atención continuada de su hija, que lleva sin salir de casa cuatro meses. Ello ha derivado, explica, en el inicio de los síntomas del llamado síndrome de la cuidadora. La mujer apenas come, desde hace tiempo tiene las piernas muy hinchadas y solo quiere dormir, además de que ha tenido un ganglio del cuello muy inflamado, hasta tal punto que le impedía la deglución. Y es aquí donde empieza el periplo.

"En dos meses de llamadas continuadas a su centro de salud de atención primaria (Gijón), su médico se niega a visitarla, dice que no lo ve pertinente, que si necesita que la vea un médico, hemos de llevarla nosotros al centro. Ante esta situación, me pongo en contacto con varios profesionales sanitarios que conozco, para cerciorarme de que no existe ningún protocolo derivado de la pandemia que impida las visitas domiciliarias. Algunas de las personas consultadas se escandalizan con lo que les cuento, me dicen que insista, que exija la atención en el domicilio, me animan a que ponga una queja formal y, si se enrocan, que me ponga en contacto con el gerente de atención primaria del área de Gijón", prosigue.

Sin éxito en las llamadas, el joven decidió descolgar el teléfono e intentarlo él. Corrió la misma suerte. "Tras 5 llamadas en las que se me deriva a un 'call center' en el que se corta la llamada, porque solo atienden en horario de 8 a 15, decido llamar al 112, donde le explico la situación a una mujer, la cual me dice que me llamará el médico de la zona". Parece que hay solución, pero todo era un espejismo. "Tras una hora sin recibir noticias llamo a la casa donde reside la anciana y me dicen que ha ido el SAMU hasta allí y que les han dicho que ellos solo atienden llamadas de asistencia vital, que ha de visitarla su médico de cabecera. El operario del SAMU, con buen criterio, no le hace un chequeo, ya que no es su cometido. Hasta aquí el balance es: anciana sin atender y recursos del SAMU malgastados por la mala praxis de un médico de atención primaria que lleva más de dos meses negándose a hacer su trabajo", relata visiblemente molesto.

Las llamadas continúan al día siguiente con algo más de fortuna, aunque no definitiva. "Por suerte, el médico de la enferma está de baja, por lo que me atiende su sustituta. Mi tono y mi discurso es muy educado, explico con profusión la situación, pero me muestro imperativo y exijo la visita domiciliaria. La médico está a la defensiva, niega la situación diciendo que se si no se le ha ido a visitar es porque no era necesario, pero en ningún momento muestra ninguna reticencia a realizar la visita, por lo que ese día atienden a la anciana en su casa con total profesionalidad". Arango reconoce que en la familia creen haber "vencido a la falta de profesionalidad del médico titular y a la farragosa burocracia, pero no, esto continúa".

El siguiente capítulo son los cuidados. Cinco llamadas a la trabajadora social correspondiente durante una hora y media sin respuesta provocaron que la nieta de la mujer se personara en el centro de Servicios Sociales de El Natahoyo. "A la llegada al centro le prohíben la entrada por cuestiones del protocolo COVID y le vuelven a indicar que la cita han de dársela por teléfono. En los siguientes 30 minutos realiza la friolera de 35 llamadas que nadie descuelga al otro lado. Ya nerviosa y enfadada, se encamina de nuevo al edificio en persona. El personal de seguridad le impide el acceso más allá del recibidor y le dicen que la trabajadora social tiene muchas visitas y atiende el teléfono cuando puede, entre visita y visita (durante 20 minutos allí no entra ni sale nadie). Le indican que si tiene algún problema con la atención se dirija al ayuntamiento para tramitar una queja formal. Ella les informa de que no piensa moverse de allí hasta ser atendida. A continuación instan a salir del recibidor, a esperar en la calle. Ella se niega, se pone nerviosa y rompe a llorar de la impotencia. Le amenazan con llamar a la policía. Ella les anima a hacerlo, ya que la situación le parece tan injusta que piensa que ellos serán un punto de apoyo en sus exigencias. El personal de seguridad se retira al interior del edificio y, tras cinco minutos, la trabajadora social sale, le invita a entrar y comprueba que dentro no hay absolutamente nadie, por lo que esas visitas que impedían atender las llamadas no existían. Al final logra una cita para el día siguiente", concluye.

Como conclusión, el gijonés apunta que su objetivo con la denuncia pública es "dejar patente que existen vagos, sin escrúpulos, carentes de toda humanidad, que se parapetan tras una pandemia para no trabajar. Y las víctimas, como siempre, son los más desfavorecidos: ancianos, enfermos y personas que se pierden ante tanta burocracia y protocolos". Y un mensaje para alguien se pueda ver en una situación similar. "Somos perseverantes y hemos insistido para que nos atendieran, con el consiguiente coste de tiempo y la tensión acumulada en unas personas que ven cómo un ser querido no es asistido debidamente en una situación de vulnerabilidad manifiesta. Tenemos que, a pesar del COVID, a pesar de todo, a pesar de todos, exigir nuestros derechos y los derechos de las personas a nuestro cargo", concluye.