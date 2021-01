El ritmo de contagios impulsa nuevas restricciones territoriales

El Gobierno del Principado aplicará nuevas restricciones para contener la expansión del coronavirus en aquellos concejos que a lo largo de tres días superen los umbrales tolerables de contagio. A esos concejos se les concederá un plazo de 48 horas para que se organicen a la hora de aplicar cierres perimetrales, de espacios comerciales (excepto alimentación y serviciso básicos) y la prohibición de servir en el interior de los establecimientos de hostelería.

Ya este pasado Sábado, el Principado advirtió sobre la aplicación desde esta medianoche de esas restricciones a tres concejos con índices de contagio por encima de los umbrales establecidos para considerar que la pandemia está bajo control. Son , los de Avilés, Castrillón y Corvera. Estos se suman al de Grado donde las restricciones están en vigor desde la pasada semana a la vista de los índices disparados de positivos.

A estas horas ya se ha redactado la pertinente Resolución y el Presidente, Adrián Barbón, ha firmado el preceptivo Decreto que se publicará esta tarde/noche en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).





LA OPINIÓN DE LOS ALCALDES

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, fiel a su postura habitual cree que las nuevas medidas sanitarias son demasiado restrictivas pensando en la economía de la ciudad. Lo ha dicho esta misma mañana en referencia al cierre perimetral y al cierre del interior de los locales de hostelería, en los municipios que resulten afectados, entre ellos la capital asturiana. Cree que la situación en la región es mala, pero no tanto en comparación con lo que está ocurriendo en el resto del país, y que por las irresponsabilidades de unos no deben pagar todos. En este sentido, ha denunciado que las propuestas de sanción por incumplimientos de las restricciones sanitarias anticovid, realizadas por la Policía no están siendo tramitadas por la Consejería de Salud, y pide que se tramiten hasta el final porque si no, dice, mal se va a acabar con las actitudes irresponsables que se están manifestando por parte de distintos sectores de la población.

Frente al rechazo del regidor de Oviedo a las nuevas restricciones por concejos que entrarán en vigor esta noche, Ana González, la Alcaldesa de Gijón, otro de los grandes municipios asturianos que podría estar afectado, las saluda y las acepta, porque están pensadas, sobre todo, para proteger a los mayores de 65 años, cuya tasa de incidencia del virus preocupa porque son los que sufren las consecuencias más graves del COVID, con fallecimientos diarios.

GRADO

La Consejería de Educación ha comunicado hoy a las direcciones de los dos institutos de Grado (IES Ramón Areces e IES César Rodríguez), la reanudación de la actividad lectiva presencial a partir de mañana. Una vez finalizado el cribado para la detección de casos de coronavirus, las autoridades sanitarias han avalado la vuelta a las aulas con seguridad. De las 600 pruebas realizadas, se han confirmado 9 positivos.

Las autoridades sanitarias descartan, por ahora, realizar un cribado específico para la comunidad educativa de Infantil y Primaria, pero han decidido mantener una especial vigilancia en Secundaria.

LOS DATOS DE HOY

El Servicio de Salud del Principado realizó ayer 3.490 pruebas y la tasa de positividad se situó en el 9,63% confirmando 272 nuevos casos de Covid-19.

Se produjeron 28 ingresos en planta y 2 en UCI, y se registraron sólo 4 altas. En Asturias hay actualmente 273 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de coronavirus y otras 65 personas permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos.

Además, ayer fallecieron 5 personas: 4 mujeres de entre 80 y 91 años y un varón de 83. De todas ellas 2 vivían en un centro residencial de mayores.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EVITAR LOS CONTAGIOS



Salud insta a la ciudadanía a practicar el "AUTOCONFINAMIENTO", relacionándose sólo con convivientes, a limitar al máximo la actividad social y a evitar el contacto con personas mayores o con patologías crónicas si se ha afrontado alguna situación de riesgo.

La consejería recuerda la importancia de permanecer en casa y aislarse de las personas con las que se convive ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre súbita, tos o sensación de falta de aire, pérdida de olfato y de gusto, dolores de garganta, musculares y torácicos, diarrea o cefalea). Asimismo, aconseja llamar por teléfono al centro de salud o al número de atención 984 100 400.

Es fundamental la responsabilidad individual de las personas que están pendientes del resultado de una PCR o que son consideradas contactos estrechos para que permanezcan en sus domicilios, vigilen su estado de salud y cumplan estrictamente la cuarentena.

Actualmente, Asturias se encuentra en el máximo nivel de alerta (nivel 4) en el caso de la incidencia acumulada a 7 días en mayores de 65 años. La subida de este indicador implica una situación de elevado riesgo por tratarse del grupo en el que la covid-19 puede resultar más grave, lo que conlleva también un incremento de la presión asistencial.

Salud sugiere que los mayores de 65 años o con patologías crónicas eviten permanecer en espacios interiores, con mala ventilación y muchas personas, sobre todo en establecimientos de hostelería y en actividades grupales de carácter deportivo, lúdico, social o religioso.

Además, las autoridades sanitarias y educativas instan al alumnado, especialmente a partir de 15 años, a restringir en la medida de lo posible los contactos sociales para frenar la propagación del virus. También recomiendan a las familias la vigilancia activa del estado de salud de adolescentes y convivientes, sobre todo si son mayores o tienen enfermedades crónicas.

De igual forma se insiste a los ciudadanos en la utilidad de tener descargada y activa la aplicación móvil (App), RADAR COVID