Ossorio admite que hay un problema de seguridad en algunos colegios pero confía en abrirlos el miércoles

La Comunidad de Madrid contratará a la empresa Tragsa, como ya ha hecho el Ayuntamiento de la capital, para limpiar los colegios y garantizar su seguridad. La semana pasada el consejero de Educación, Enrique Ossorio, decía que no se trataba de un problema de seguridad sino de acceso, pero este lunes, entrevistado en Hoy por Hoy Madrid, ha admitido que también hay problemas de seguridad. Ossorio confía en abrir el miércoles los centros, aunque sin dar datos de cuántos todavía tienen problemas.

El consejero no ha podido aportar un nuevo balance esta mañana, aunque espera tenerlo al final de este lunes. Ha detallado, en cambio, que hasta el momento arquitectos, aparejadores y técnicos de la Comunidad han inspeccionado 586 centros y atendido 900 consultas. El Ejecutivo regional, ha explicado, ha contratado de urgencia a la compañía Tragsa, que desde el sábado limpia los accesos y los patios de un centenar de institutos.

"Nos preocupaba el tema de los edificios, dije que había pocos edificios con daños realmente estructurales", ha dicho Ossorio preguntado por las declaraciones en las que afirmó que los centros podrían abrir porque se trataba de un problema de limpieza, que era de competencia municipal. "Pero es preferible tener más tranquilidad. Estábamos ante un problema de seguridad y accesibilidad", ha matizado en esta ocasión.

Ossorio está convencido de que el miércoles sí se retomarán las clases, y defiende su decisión, que todavía no ha comunicado formalmente a los sindicatos ni a los centros, de añadir tres días mas en junio en educación especial, infantil y primaria. "Los alumnos más pequeños necesitan más la presencialidad. Por eso se toma esa decisión de los tres días", ha señalado. "Aunque los docentes han hecho un gran esfuerzo, hagan lo que hagan en esas etapas, no es lo mismo la educación presencial que la no presencial".

El responsable de Educación ha indicado que, al menos durante este confinamiento por el temporal, las familias con menos recursos tenían ya las tablets y ordenadores que la Comunidad ha ido comprando por la pandemia.