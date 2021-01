Multa de 100 euros por entrar en la zona de bajas emisiones cuatro segundos tarde

El año 2020 tenía un último golpe de mala suerte preparado para Marta, una vecina de Barcelona que hace un par de años que vive fuera de la ciudad. Conduce un coche contaminante que desde septiembre tiene prohibida la entrada en Barcelona entre las 7:00h y las 20:00h. Por eso madruga cuando debe entrar en la capital para visitar amigos o familiares. El día 13 de Noviembre se levantó a las 6 de la mañana para coger el coche, pero llegó 4 segundos tarde. La multa indica que el coche entró por la Gran Vía a las 07:00:04 de la mañana. El Ayuntamiento de Barcelona explica que las sanciones son automáticas y que el sistema está informatizado.

Marta conduce un coche del año 2004. Cuando va a Barcelona a ver a sus familiares o amigos tiene que entrar antes de las 7 de la mañana e ir directa al parking. Pero desde que hay toque de queda, tampoco puede salir de casa antes de las 6 de la mañana, así que tiene el tiempo justo y en noviembre, llegó cuatro segundos tarde. Cuatro segundos que le han costado 100 euros de multa. Una cámara la fotografió en la calle Gran Vía a la altura de la Monumental, a dos calles del parking donde estaciona el vehículo. La multa refleja que las cámaras la captaron a las 7 en punto.

"Al principio he sentido mucha rabia porque yo ese día entré a las 7 de la mañana para que no me pusieran la multa, no porque me apeteciera levantarme tan temprano. Yo intenté hacerlo todo bien", lamenta la sancionada que esperaba más flexibilidad: "Pensé que al igual que un radar de 80 Km/h no sanciona si te caza conduciendo a 81 Km/h, pensaba que en esto el ayuntamiento también sería flexible". Sin embargo, entiende que aunque fuera cuestión de segundos, se saltó la normativa: "Tienen razón. Si esta es la ley y me la he saltado, aunque sea inconscientemente, no puedo hacer nada. Ojalá fueran tan eficientes con otras sanciones ", concluye.

Desde el Ayuntamiento aseguran que "todo el sistema está sincronizado para sancionar a las horas de restricción y que en estos momentos no hay incluida ninguna flexibilización de horarios". El consistorio recuerda que siempre se puede presentar un recurso y que, ante dudas, "siempre existe la opción de dejar el vehículo fuera del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones y acceder en transporte público". La normativa permite solicitar una autorización excepcional 10 días al año.