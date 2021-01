Ciudadanos vuelve a apoyar a Compromís y PSPV en la aprobación del plan de obras y servicios de la Diputación de Castellón. Compromís, a pesar de aprobar las bases se ha mostrado crítico y advierte que la institución no puede ser solo una repartidora de dinero.

La Diputación de Castellón ha aprobado esta mañana en el pleno ordinario del mes de enero un plan de obras y servicios en los municipios de la provincia, que cuenta con un presupuesto de más de 12 millones de euros. Se trata de una partida económica destinada a las localidades, que este año ya no estarán forzadas a invertir el dinero siguiendo las directrices de la corporación provincial, y a partir de ahora podrán hacerlo según las necesidades actuales de cada consistorio.

Las bases del proyecto no acaban de convencer a Compromís. Su portavoz, Ignasi Garcia, ha explicado en su intervención que puede que haya un plan de obras y servicios, que solo sea de servicios y no de obras. Y ha añadido que esta institución no puede ser solo una repartidora de dinero, porque para la mayoría de los municipios es más importante ofrecerles servicios que dinero para gastar.

El nuevo plan ha sido aprobado con los votos a favor de los miembros del equipo de Gobierno, PSPV y Compromís, que han contado, de nuevo, con el apoyo de Ciudadanos, que ya respaldó la aprobación del presupuesto de este año. El Partido Popular, por su parte, se ha abstenido.

El portavoz del PP, Vicent Sales, ha señalado que el presupuesto del plan es el mismo que el año pasado y que si la institución adopta el papel de repartidora de dinero, no cumple con los principios de la institución.

Ximo Huguet, diputado provincial del PSPV ha destacado que las cifras son las mismas que el año pasado, más de 12 millones de euros y que se complementan con otro plan de inversiones, como el de Reconstruim Castelló para hacer inversiones en todos los municipios de la provincia. Además, Huguet ha recordado que este año, el dinero que reciben los municipios puede ir destinado a gasto corriente.

Domingo Vicent, diputado provincial de Ciudadanos, ha pedido una mayor flexibilidad para los ayuntamientos y una estrategia para frenar la despoblación en el interior. Por ello, ha propuesto constituir una mesa de repoblación, que vaya más allá de una legislatura en la que se plantee una prueba piloto en una zona acotada y con un calendario de actuaciones.

La Diputación ha explicado que el Plan 135 adoptará este año unas bases más flexibles, que dotarán a los ayuntamientos de mayor libertad y autonomía para decidir dónde invertir los fondos que reciben.

Tras su aprobación en el pleno, las bases actualizadas del plan de obras y servicios serán publicadas en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia. Desde ese momento, y durante un mes, se podrán presentar las solicitudes por parte de los ayuntamientos.