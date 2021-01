Carla es madre soltera en Tenerife y no paga el alquiler porque no tiene recursos para ello. Vive con su hija de seis años de okupa en su propia casa. Cobra 270 euros de ayuda familiar. Era ayudante de cocina en un colegio pero con la crisis la empresa prescindió de ella. Se acabó el ERTE, se acabó el paro y ahora atraviesa enormes dificultades. Cada día diseña estrategias para que su hija no sepa exactamente lo que pasa en casa.

"Intento que ella no se de cuenta, intento mostrarle una sonrisa", explica Carla entre lágrimas. "Le explico que cuando mamá cobre le compro lo que ella quiere... es muy duro, mucho", dice Carla. La profesora de la niña de Carla se ofreció voluntariamente a pagarle internet, para que su hija pudiera hacer las tareas en casa, aunque Carla no aceptó por pudor. Son los familiares de Carla los que se turnan para abonar la factura de internet en su hogar.

"Si no es por la onegé Sonrisas del Suroeste mi hija abriría la nevera y no encontraría nada", explica Carla. "Pilar y la gente del la oenegé siempre estará en mi corazón, siempre, si no fuera por ellos no comeríamos en casa", lamenta. Sonrisas del Suroeste da de comer a cientos de personas en un barrio humilde de la capital de Tenerife derivadas por los servicios sociales del Ayuntamiento. Detrás de cada cifra hay una persona como Carla y su hija.

Escucha la entrevista completa a Carla y a Diego, dos testimonios de la vida después del ERTE en Canarias aquí