Ayuso achaca el problema con el agua caliente del Zendal a que la mujer del vídeo no sabía utilizar el grifo

Isabel Díaz Ayuso rechaza que haya problemas con el agua caliente en el Hospital Isabel Zendal y señala una campaña de críticas "injustas" e "insensatas" contra el centro. La semana pasada, la SER mostró testimonios de pacientes que denunciaban que era "imposible ducharse" en el Zendal y, entre ellos, el vídeo grabado por una mujer en el que se quejaba de que no se puede utilizar el agua caliente en los lavabos. La presidenta de la Comunidad ha señalado este martes que lo que pasó es que esta mujer "no supo darle al agua caliente", a pesar de que en el vídeo se veía un cartel que pedía a los pacientes que no la utilizaran. La dirección del propio hospital admitió después que tuvo problemas con los termos de agua caliente.

"Si cada vez que hay un problema con el agua caliente, como pasó el otro día porque una persona no supo darle al agua caliente, ya somos noticia", ha indicado, "ya somos noticia, lo único que vamos a conseguir es desanimar al paciente, preocupar a sus familias y al personal sanitario". En Twitter, la presidenta indicaba este lunes que el Zendal es "el hospital más seguro de España" para el COVID. La misma afirmación figuraba en la cuenta de la Comunidad de Madrid tras la reunión de la presidenta con su equipo directivo y médico.

La valoración de centro más seguro ha recibido la crítica de la ex directora de Salud, Yolanda Fuentes, quien dimitió hace unos meses de su cargo. "¿Esta frase es necesaria, el más seguro? ¿En qué lugar nos dejas al resto de hospitales y profesionales del país? ¿Dónde dejaron la prudencia y el respeto?", escribía Fuentes en la red social. En las últimas