Sara Tabares recoge el premio de Periodismo Científico Concha García-Campoy en la categoría de radio

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual entregó este lunes, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, los VI Premios de Periodismo Científico Concha García Campoy en un acto en el que participaron el Ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque, el Secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. También participaron la investigadora del CSIC, Margarita del Val; la directora del CNIO María Blasco; el presidente de la FAPE Nemesio Rodríguez; el presidente de honor de la Academia de la Radio, Luis del Olmo y la presidenta de la Academia María Casado. La ceremonia fue conducida por el periodista Carlos García Hirschfeld.

Los galardones, creados por la Academia de Televisión, reconocen la excelencia de trayectorias profesionales o trabajos periodísticos que trasladen a la sociedad con rigor, ética y compromiso historias relacionadas con la investigación, la divulgación científica o la salud.

El acto arrancó con las palabras de la investigadora científica en el centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) Margarita del Val que destacó el papel fundamental de la divulgación en la sociedad.

En la categoría de Prensa Escrita recibió el premio el periodista Jesús Méndez, por el rigor y la calidad periodística de su reportaje Inmunoterapia.

La directora de Maldita Ciencia, Rocío Benavente, recogió el premio en la categoría de prensa digital por su trabajo de acercamiento de la ciencia a la sociedad con profundidad y sencillez desde un formato fresco e innovador y por su lucha contra las noticias falsas.

Luis del Olmo dirige unas palabras a Sara Tabares en la entrega de premios / Academia de TV

La periodista Sara Tabares recogió el galardón en la categoría de radio por el rigor y la cercanía a las preocupaciones del consumidor del capítulo Pseudociencia en el súper. ¿Qué productos nos venden más mentiras? del programa SER Saludable de Radio Valencia (Cadena SER). En su agradecimiento señaló “Si los periodistas hacemos llegar la ciencia hacemos que las personas tengan criterio, y con ese criterio no damos voz a las pseudociencias, a los influencers, ni a los bulos. No quiero dejar de acordarme de la persona que lleva el nombre de este premio: gracias a ella me dedico a esto y por ella seguiré haciendo periodismo sin conflicto de interés.”

Eva Cabrero y Verónica Sanz recogieron el premio a laSexta/Noche: todas las claves Covid 19, en la categoría de televisión, por su apuesta por la información científico sanitaria en prime time y por convertirse en referencia informativa para conocer y comprender los conceptos y la evolución de la pandemia a través de la voz de los expertos.

El paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga recibió el premio a la trayectoria por su talento como comunicador y divulgador científico.

Finalmente, la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, destacó que “estos premios hablan de la convivencia y son un reconocimiento al periodismo responsable”.

El jurado de la VI edición de los Premios de Periodismo Científico Concha García Campoy ha estado formado por el periodista Lorenzo Díaz García-Campoy, la presidenta de la Academia de Televisión María Casado, el presidente de la FAPE Nemesio Rodríguez, el presidente de honor de la Academia de la Radio Luis del Olmo, la directora del CNIO María Blasco y la presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS) Graziella Almendral.