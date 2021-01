Borriana abordará este año el carril bici del Grao al Puerto que cerrará el anillo de salud

El Ayuntamiento de Burriana prevé este año iniciar las obras del carril ciclopeatonal de la avenida Mediterrània, cuyo trazado discurrirá por el lado del mar y conectará el carril bici del vial del Puerto con el ejecutado recientemente en el vial del Grao. Una vez completado, permitirá cerrar el anillo ciclopeatonal de la salud entre la ciudad y la zona marítima.

Con un presupuesto para este ejercicio será de 840.000 euros, según ha adelantado el concejal de Servicios Públicos y Zona Marítima, Vicent Aparisi. La solución propuesta por el consistorio consiste en un carril bici y en paralelo uno de runnig, parte desde la carretera del Puerto con una sección de vial compuesta por una acera en el lado de 4 metros de ancho a la que se le adosa una línea de aparcamientos en línea de 2,2m de ancho.

La calzada tendrá 2 carriles de circulación de 3,5m de ancho, uno por sentido, y se separará del espacio reservado para peatones y bicicletas mediante una jardinera. La sección transversal modificará su anchura a partir de la calle Juan Lugo, donde se añadirá 5 metros de aparcamiento en batería en el lado del mar.

Así, ha indicado Aparisi, en el lado del mar “se situará una franja de 2 metros para los peatones y a continuación el carril bici se materializará con otra franja de 2 metros de anchura”. El tipo de pavimento del carril peatonal y carril bici del lado del mar, ha precisado, “todavía no se ha decidido, es uno de los aspectos pendientes de definir en el proyecto de ejecución de las obras que se va a realizar próximamente”.

El proyecto igualmente prevé unificar la acera actual de la avenida Mediterrània dotándola de un único pavimento y realizar el asfaltado de la calzada de la misma avenida. Además, también comprende la colocación de una tubería de impulsión de polietileno de diámetro 315mm que sustituirá en un futuro la canalización actual de fibrocemento desde la estación de bombeo de aguas residuales ‘EBAR Mediterráneo’.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Sostenibilidad Medioambiental, Bruno Arnandis, ha destacado sus “beneficios” en cuanto a “movilidad y seguridad ciudadana” y ha asegurado que el proyecto se va a realizar en dos fases para “evitar la demora en la ejecución de las obras en la zona donde se necesitaría autorización o concesión de Costas”.

De esta forma, ha puntualizado, “la primera fase abarcará el tramo entre la carretera del Puerto y la calle Juan Carlos I, tramo en donde no hay afección con la zona del Dominio Público Marítimo Terrestre, mientras que el segundo tramo no se realizará hasta que no se tengan los permisos de Costas”.

Esta iniciativa, han manifestado Bruno Arnandis y Vicent Aparisi, se enmarca en la línea del Ayuntamiento de continuar con los proyectos de “mejora y modernización de las comunicaciones, calles y vías de la ciudad”, dentro de “nuestro objetivo de convertir a Borriana en un referente en cuanto a movilidad sostenible”.