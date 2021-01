Un penalti detenido por el meta del Granada, Rui Silva, en el minuto 92 a lanzamiento de Paco Alcácer cerró con un empate a dos en La Cerámica un encuentro de alternativas, con muy pocas ocasiones pero con cuatro goles, en el que el conjunto forastero fue capaz de maniatar al Villarreal, que llevó más la iniciativa, pero sin contundencia.



Fue un partido de fuerzas parejas, en el que se jugó más a lo que pretendía el Granada, al menos hasta que llegó el segundo tanto local, pues tras ese tanto, el Villarreal se mostró más cómodo e impuso el fútbol que más le interesaba, lo que no impidió la reacción de su rival.



Desde el comienzo se vio un partido intenso, con dos equipos cuya clasificación refleja la claridad de ideas por partes de ambos conjuntos, en el que el Villarreal ejerció de local a la hora de llevar la iniciativa ante un Granada sólido, que apenas daba opciones al rival de acercarse a su parcela.



Además de intenso, el partido era dinámico y a pesar del dominio local, la primera contra del Granada se vio premiada. Soldado aprovechó un envío largo de Germán para batir tras una buena galopada la meta de Asenjo con un disparo cruzado, acción que revisó el VAR.



También en una contra, una gran acción individual permitió que Rubén Peña hiciera el tanto del empate y la nueva igualdad hizo que el encuentro mantuviera la tendencia mostrada hasta entonces, con más dominio local y un buen posicionamiento del conjunto granadino.



No hubo opciones para que el marcador se desequilibrara antes del minuto 45 y las tablas con las que se llegó al descanso eran consecuencia de los merecimientos de ambos conjuntos a pesar de que el Villarreal jugó algo más cerca de la meta rival que el equipo andaluz.



La tónica del encuentro no varió tras el ecuador, aunque el dominio del equipo de Unai Emery se incrementó ligeramente ante un Granada que se mostraba poco en ataque, pero que impedía con solvencia las aproximaciones de los locales.



Era un partido muy competitivo, pero sin apenas ocasiones de cara a puerta. El Villarreal no llegaba al área del conjunto que entrena Diego Martínez, aunque lo intentaba, mientras que el Granada estaba más pendiente de no perder su equilibrio, confiado en el encontrar alguna opción como había ocurrido en la jugada del 0-1.



En el minuto 58, el árbitro no consideró penalti una acción en la que pudo haber mando de Domingos Duarte en el área granadina, en la primera acción llamativa desde los goles del primer periodo. Poco después sí que se señaló penalti en un derribo de Foulquier sobre Pedraza, aunque el VAR tardó casi dos minutos en señalar la infracción, cuando casi nadie se acordaba de la acción. Moi Gómez hizo el 2-1.



El gol llegó cuando menos sufría el Granada, pero le supuso un mazazo, pues el Villarreal resurgió y el conjunto visitante no encontró argumentos para volver a nivelar la contienda, pero igual que pasó con el 2-1, el empate llegó cuando las fuerzas del equipo andaluz parecían flaquear. Un excelente disparo de Kenedy devolvió la igualada al encuentro.



Quedaba la guinda. Un derribo de Eteki a Yeremi se señaló como penalti en el minuto 90. Alcácer, que llevaba dos minutos en el campo, lanzó y Rui Silva desvió. El marcador fue definitivo.