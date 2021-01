La Xunta de Galicia prevé para finales de enero la vacunación completa en las residencias

A finales de este mes está previsto que todos los internos y trabajadores de las residencias de mayores estén vacunados de la segunda dosis de la vacuna del Covid. Habrá una excepción en ese cálculo que hace la Xunta: los que ahora son positivos tendrán que esperar a que negativicen para ser vacunados. A partir de ahí y según la evolución de la pandemia, las consellerías de Sanidade y Política Social estudiarán la posibilidad de volver a normalizar las visitas a los centros geriátricos.

Fabiola García, conselleira de Política Social, ha declarado esta mañana que "nós desexamos que estén primeiro cen por cen inmunmizados, é decir, que reciban a segunda dose, espéranse unhos días e máis adiante, unha vez que estén todas as residencias inmunizadas, procederase da man da Consellería de Sanidade e do comité clínico a esa revisión de todas as medidas de protección que estamos adoptando nestes momentos".

La campaña de vacunación ha finalizado en la residencia pública de Oleiros y en la Torrente Ballester de A Coruña. La titular de Política Social ha firmado la renovación de un convenio con la Fundación Meniños.

Un convenio que este año alcanza los 650 mil euros, un 4% más que en el pasado ejercicio. El programa lleva funcionando desde hace dos décadas y en él trabajan dieciocho personas. Tiene tres ejes: trabajo en el seno de la propia familia de los niños y niñas; evitar que los menores tengan que salir del núcleo familiar y tercero, que los que hayan permanecido en centros de acogida puedan volver cuanto antes a casa.