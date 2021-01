El partido del Depor ante el Compos: puerta al mercado

El Deportivo se marcará el duelo ante el Compostela para tomar decisiones de mercado. La última semana de enero, y última también del mercado invernal de fichajes, será clave para la confección final de la plantilla. Tal y cómo anunciamos ya en Radio Coruña, la intención de la dirección deportiva que dirige Richard Barral es la de dar continuidad a la escuadra que diseñó en verano. Entienden desde el club que el potencial del equipo es enorme y que Rubén de la Barrera será capaz de exprimir su potencial en los partidos que se avecinan. Otro de los argumentos en contra de reforzarse está en la creencia de que lo que pueda llegar no mejore las prestaciones de la actual plantilla, algo que sinceramente consideran en la Plaza de Pontevedra. Sin embargo, dado todo lo que hay en juego y las carencias que se vieron en las últimas semanas, Barral y Alfonso Serrano exploran ya varias opciones para reforzar al equipo. Con lupa se mirará lo que pase en el duelo del domingo ante el Compos para decidir en qué puestos y en qué medida llegan cambios en los próximos días. Y obviamente, la pieza que lo puede cambiar todo se sigue llamando Diego Rolan.

Todo dependerá de Rolan

Tras un primer tramo del calendario más bien discreto en el Depor, los jugadores con "cartel" son simplemente dos: Diego Rolan y Uche Agbo. Considerado el nigeriano insustituible para Barral (salvo oferta irrechazable, que no parece que llegue), el único futbolista que podría salir dejando dinero en la caja es Diego Rolan. Hasta la fecha, las ofertas que llegan son modestas, y si no cambia la situación antes del último día del mercado, Rolan seguirá vistiendo de blanquiazul hasta el final de liga. Lo hará, en este caso, con unas nuevas condiciones ya pactadas y un contrato que vincule al delantero por más años. Sin embargo, todo puede variar en la próxima semana, con lo que el Depor no adelantará sus movimientos hasta tener certezas sobre el posible desenlace del asunto Rolan.

Una plaza sub 23

Independientemente de las salidas, el Deportivo cuenta con cubrir esa única plaza libre sub23. El club coruñés busca ahora mismo a un jugador joven en calidad de cedido que pueda llegar de alguno de los equipos de Primera División, aunque también se peina el mercado internacional. Un hombre para la banda izquierda y con versatilidad para jugar en cualquiera de las zonas del ataque es el tipo de futbolista que está ahora mismo en la agenda de los mandatarios dl club. Si en verano se había decidido que un hombre joven sólo podría llegar al club en caso de disponer de opción de seguir en Riazor en los próximos años (como es el caso de Alonso Lara, por el que el Depor mantiene acuerdos para en caso de ascenso, atarlo como blanquiazul), ahora mismo no se descarta ningún escenario.

De la Barrera apuesta por Nacho González

El primer nombre que se le viene a la mayoría de los deportivistas para cambiar la plantilla es el del también uruguayo Nacho González. El jugador no ha cuajado en su salto al fútbol europeo. Cuestionado por la grada, y tras múltiples oportunidades en el equipo inicial con Vázquez, también cuestionado por sus entrenadores con suplencias, González atraviesa un momento personal delicado. El jugador está viviendo un mal trago y está afectado por la situación. Aun así, Rubén de la Barrera, conocedor de su situación personal, pretende poder contar con él y darle nuevas oportunidades con un rol diferente en el juego al que tuvo hasta la fecha. Salvo giro inesperado, por lo tanto, Nacho González seguirá vestido de blanquiazul lo que resta de curso.

Cambios en los delanteros

El gran cambio de parecer en los últimos días en el Dépor llega con los delanteros. Para poder reforzar al equipo, al margen de la vacante de sub 23, el único cambio que se podría producir en el equipo llegaría con un delantero. Todo apunta a que Rui Costa sí contará para de la Barrera y que Claudio Beauvue, dada la duración de su contrato es más difícil de mover, las miradas apuntan a que el Depor tendría que prescindir de Miku para hacer sitio a un jugador para la zona de creación. Qué se vaya a fichar en ese puesto se decidirá, insisten desde el club coruñés, en función del rendimiento de alguno de los futbolistas ante el Compos, a los que se ha pedido dar un paso al frente. Es decir Barral fichará a un centrocampista ofensivo o a un jugador diferente. Para que esto se produzca, antes es necesario encontrar acomodo a un delantero.