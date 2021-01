Rechazo frontal del sector político y sindical a la confirmación del cierre de Endesa

Endesa seguirá adelante con el cierre de la planta térmica de As Pontes porque considera inviable la sustitución del carbón por biocombustibles. La empresa asegura que las pruebas realizadas en el pasado mes de diciembre no han dado resultados positivos y se encamina por lo tanto al cierre, previsto en principio para el próximo mes de junio. Xunta, Concello de As Pontes y sindicatos rechazan la actitud de Endesa y dejan abierta la puerta a otra interpretación de los resultados de las pruebas. La próxima semana se reunirá la mesa para la transición de As Pontes.

Endesa sostiene que el informe definitivo de las pruebas con biocombustibles demuestra la inviabilidad ambiental, técnica y económica de la central de As Pontes. Afirman desde la compañía que la mezcla de carbón y lodos de depuradora generaría cada año entre 76.000 y 106.000 toneladas de cenizas que no serían admitidas en los vertederos de residuos no peligrosos, por superar los límites de selenio, sulfatos y carbono orgánico disuelto.

Además, indican que la térmica emitiría también mercurio en valores próximos al máximo establecido y el megavatio hora producido con la mezcla sería un 30 % más caro que el de una central de ciclo combinado; por tanto, no funcionaría por mercado.

El conselleiro de Industria, Francisco Conde, ha afirmado que la actitud de Endesa es inaceptable y que ha faltado a la confianza establecida con las administraciones en ese proceso.

Conde ha sostenido que los informes previos a las pruebas finales tenían una tendencia positiva, tanto en el aspecto técnico como medioambiental. Espera una rectificación y advierte que no hay transición justa si no hay futuro industrial.

Por su parte, el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, ha apuntado que era una noticia esperada y que Endesa solo llevó a cabo las pruebas por la presión política y social. El regidor se ha mostrado tajante: si una empresa privada quiere cerrar, que cierre, pero sin engaños a una sociedad a la que debe tanto, ha aseverado.

Asegura González Formoso que el informe de Endesa está lleno de falsedades y que su interés se centra en el futuro plan eólico.

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha manifestado que el anuncio de Endesa es un jarro de agua fría para toda Galicia, un cierre inasumible, sin una transición justa que garantice los puestos de trabajo. Pide alternativas viables ante lo que considera una nueva reconversión industrial.

La parte social también se ha manifestado en contra de la postura de la compañía y pide a las administraciones que muevan ficha. Una representación de los trabajadores de la empresa principal y de las auxiliares han llevado a cabo una concentrado esta mañana en Santiago de Compostela y el viernes se volverán a movilizar ante la Delegación del Gobierno en A Coruña.

El presidente del comité de empresa de Endesa, Luis Pico, ha asegurado en Radio Ferrol Cadena Ser que ya teniendo en cuenta la forma de actuar de la compañía ya intuían que iba a tomar este camino. Pico ha señalado que ahora un comité de expertos tiene que evaluar los resultados de esas pruebas definitivas y ha remarcado que las administraciones tienen que actuar sin dilación porque la fecha de cierre de la planta está próxima.

El representante de los trabajadores ha remarcado que están cansados de las buenas palabras y ha censurado que los procesos de transición ya tenían que estar en marcha. En este sentido, se ha mostrado preocupado por el futuro incierto de los trabajadores de las auxiliares y ha incidido en que los operarios de la central mantendrán sus puestos de trabajo, pero fuera de As Pontes y fuera de Galicia.

Por su parte, Alberte Amado, de la representación sindical de los trabajadores de las auxiliares también ha criticado en Radio Ferrol Cadena Ser que aún no haya proyectos concretos en el marco de la transición energética después de un año de negociaciones. Amado ha reclamado que si no se llega a un acuerdo con sindicatos y administraciones no se le otorguen megavatios a Endesa en el futuro.