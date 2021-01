Aguado pide respeto para las medidas de Madrid y afirma que apoyarán que cada comunidad haga lo que quiera

Madrid mantendrá sin modificaciones las últimas restricciones aprobadas, al menos por el momento, y no piensa adelantar más el toque de queda ni limitar la actividad de la hostelería, como han hecho otras comunidades. El vicepresidente Ignacio Aguado ha pedido respeto para las decisiones de Madrid en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este martes. Al mismo tiempo, en cambio, ha señalado que su Ejecutivo apoyará en la Comisión Interterritorial de esta tarde que otras comunidades puedan adelantar el toque de queda y cerrar la hostelería, a pesar de que la presidenta Ayuso afirmaba este martes que no debían contar con ella "para arruinar a la hostelería".

El Gobierno madrileño, pues, votará en la Interterritorial que cada autonomía pueda hacer lo que estime oportuno, que tengan "todas las herramientas de gestión", ha dicho Aguado. El vicepresidente justifica esta posición en que el Gobierno central "se ha puesto de perfil" en este asunto y no hay "una estrategia nacional". De ahí que todo el poder, dice ahora, deba ir a los Ejecutivos autonómicos. "Vamos a apoyar a las comunidades autónomas que pidan más herramientas, igual que pedimos que se apoye a Madrid cuando toma sus medidas".

"No puede haber cajas b de vacunas"

Respecto a la polémica del consejero de de Sanidad de Murcia, miembro del PP que se ha vacunado ya -junto a todo su equipo- contra la COVID-19 pese a que no es un sanitario de primera línea, como fija el protocolo en esta fase, Aguado ha hecho lo que llama "una reflexión ética". Evita la valoración política, que corresponde, dice, a los partidos; pero carga contra las "cajas b" de vacunas. "Tiene que haber transparencia y ejemplaridad en todo en el ámbito político, pero especialmente cuando hablamos de salvar vidas, de poner vacunas". Todo lo que se salga de los protocolos estará mal hecho, ha afirmado y "habrá que investigarlo".

En la rueda de prensa, Aguado ha contradecido las declaraciones de Enrique López acerca del principal foco de contagios de la tercera ola. López ha llevado la contraria este miércoles al consejero de Sanidad al afirmar que el grueso de los nuevos casos de coronavirus no procede de las reuniones familiares en Navidad, sino de los vuelos procedentes de países con nuevas cepas, Sudáfrica y Brasil. Hace semanas que el vicepresidente argumenta que el mayor vector de contagios es, en la actualidad, el de las reuniones familiares. "Tenemos situaciones en las que estamos recibiendo a familias enteras, incluso familias que viven en diferentes lugares. Eso significa que se han juntado y se han contagiado", ha vuelto a insistir este miércoles.

Acerca de la falta de vacunas en algunos hospitales de la región, el vicepresidente ha reiterado que Madrid necesita más vacunas del Gobierno central. "Teníamos razón cuando diseñamos la estrategia de vacunación", ha asegurado. "El problema no es que no podamos poner vacunas, sino que no tenemos vacunas para aumentar el ritmo de vacunación. Si pusiéramos todas las dosis, el 30 de junio no habríamos vacunado ni al 10% de la población madrileña".