Cs no contempla otra opción que no sea la dimision

Cs ha reiterado este miércoles en el pleno de la Asamblea Regional la petición hecha por su partido, socio de gobierno, para que el consejero de Salud, Manuel Villegas, dimita por vacunarse contra la covid-19 junto a altos cargos de su consejería.

Así lo ha dicho la coordinadora regional, Ana Martínez Vidal, que señala que su formación "no contempla otra opción que no sea la dimisión. Explica que esta tarde se va a reunir de urgencia con el presidente de la Comunidad Autonoma de Murcia y ha tachado de "desleal" su actitud de mantener en secreto la vacunación de algunos altos cargos del gobierno regional

Además, ha hecho mención a la comunicación hecha por el ministerio de Sanidad que niega que estas vacunaciones estaban autorizadas por lo que piden el cese del consejero y el listado de todos los consejeros que han sido vacunados en una operación "extremadamente grave" que califica de "presunta corrupción política".

También en este sentido ha hablado el diputado Francisco Álvarez, que ha señalado que “por higiene democrática y por responsabilidad, hoy desde Ciudadanos le pedimos la dimisión. Ha contado siempre con todo nuestro apoyo, pero creemos que lo que acaba de suceder es un error tremendo”.

Desde Unidas Podemos señalan que "hay otros cinco consejeros de Salud que también son médicos y no se han vacunado". No han informado de eso porque sabían que no estaba bien.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea regional, María Marín, ha exigido al Gobierno autonómico que audite el proceso de vacunación contra el coronavirus y aclare si el presidente Fernando López Miras se ha vacunado.

La diputada morada ha reclamado el "cese inmediato" de Villegas y ha pedido que "sea el propio López Miras quien tome la decisión de sustituirlo hoy mismo".

Además, la portavoz ha calificado de "absurdas" las "excusas" del responsable de Salud al asegurar que le ha sido administrada la dosis "por ser sanitario".

Una afirmación que, para Marín, es "completamente falsa ya que Villegas a día de hoy no está ejerciendo como médico, sino como consejero, por lo que es mentira que se haya cumplido el protocolo de vacunación".

Desde el PP, la diputada Maria del Carmen Ruiz Jódar acusa al PSOE de tener una "vergonzosa vara de medir".

Y le pregunta a Conesa si saliera la noticia de que alguno de sus alcaldes, diputados o el delegado se hubiera vacunado... ¿pediría la dimisión?

En su comparecencia, Ruiz Jodar ha dicho que los alcaldes socialistas que se han vacunado, que no son sanitarios, ahí siguen y no tienen que dimitir, y ustedes - en alusión al Psoe, piden que dimita el consejero de Salud, que está en primera línea, es personal sanitario y es parte esencial en la gestión de la pandemia. De ahí que acuse al PSOE de tener una doble vara de medir.

También sale al paso de las acusaciones de Unidas Podemos y les dice que tienen un líder, Pablo Iglesias, que está "acorralado por la Justicia" y "ahí sigue".

Pues a esta pregunta le ha contestado el diputado socialista José Antonio Peñalver, que ha comenzado diciendo que el tendría que estar compareciendo es el presidente López Miras, y ha explicado que a los alcaldes socialistas que se ha vacunado se les ha pedido que dimitan y se les ha expulsado de la formación.

Peñalver ha reconocido que el consejero Villegas había cometido un error al vacunarse antes que otros grupos prioritarios.

El delegado del Gobierno ha contestado en Twitter. "A los que insinúan que me he vacunado: es rotundamente falso. Soy personal del SMS, pero como delegado del Gobierno en la Región de Murcia, y por respeto a la Institución y a la ciudadanía, me vacunaré cuando así lo establezca el protocolo. Será público cuando lo haga", ha dicho.

Maria Isabel Campuzano de Vox denuncia que la Región de Murcia no tiene el gran sistema sanitario que reconocía tener el gobierno de la Región. Habla del despropósito que hay con las medidas que se están adoptando contra el Covid en cada C.A y que está llevando, ha dicho, a echarse la culpa los unos a los otros. En resumen, ha dicho estamos viviendo "un panorama desesperanzador".