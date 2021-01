'La música', por Emilio Ivars

LA MÚSICA

Buenas tardes.

Los que hemos sido estudiantes de música hace ya algunos años recordamos todavía aquella definición de la MÚSICA que nos daban, bien en las escuelas de las bandas de música -como es mi caso-, bien en los conservatorios o, imagino que también, en las múltiples academias musicales que existen en nuestro país. Yo la recuerdo aún, además, con mucho cariño: 'Es el arte de combinar los sonidos con el tiempo'. Te puedo asegurar que, desconozco el motivo, es escuchar la definición y sentir una sensación especial. Igual es de esas cosas que, a ti también te habrá pasado, vives de pequeño y guardas ahí dentro para siempre.

Hoy quiero reflexionar contigo en esta pizarra de la Cadena SER sobre la música y sus paralelismos, sobre ese arte de articular cada sonido en su tiempo, cada tiempo en su sonido, de respetar los compases, de respetar las armonías, de experimentar también con ellas y analizar el resultado. Pero no en el ámbito musical. Hagámoslo pensando musicalmente, pero sobre las cuestiones que conocemos estos días vinculadas a la pandemia que nos asola. Ya sabes que -según quede la cosa- nos podemos encontrar desde música perfecta a música ratonera, incluyendo también un sinfín de desafinaciones por el camino. Venga, piensa en situaciones que serían las mejores y las peores musicalmente hablando. Te va a faltar espacio seguro para anotarlo todo.

Creo que coincidimos en que el proceso de vacunación que estás viendo desde hace unas semanas tiene sus partes de música bien compuesta, bien afinada y armonizada. Ha costado, pero el ritmo (nunca mejor dicho , musicalmente hablando) va adecuándose a lo que esperabas. Te suena bien que casi hayamos agotado las vacunas recibidas y que se haya iniciado el proceso de la segunda dosis en las residencias. Pero también hay alguna que otra partitura desafinada en el proceso.

Por un lado, esa reducción de vacunas que vamos a tener estos días no armoniza bien porque cuando coges ritmo te gusta continuar y no parar. Y por otro, ¡ay! por otro, esos alcaldes o esos altos cargos de la Consejería de Salud de Murcia -el consejero Villegas incluido- que se vacunan saltándose todo el orden previsto. Es decir, se han vacunado cuando no les tocaba. En el caso de los alcaldes, ya conoces que el Partido Socialista los ha expulsado casi ipso facto. Una música que te agrada, porque más allá de lo legal y lo permitido, las personas dedicadas a la política no pueden andar poniendo en duda las recomendaciones y decisiones que ellos mismos te dan. En el caso de los altos cargos de la Consejería lo único que suena bien es el 'adios' de Manuel Villegas. Porque hay cosas que para ti son incomprensibles, inadmisibles e intolerables por muy legales que sean. ¡Vaya días llevas de ver torpezas políticas!

Te preocupa también esa música extraña que se ha formado por las palabras de Pablo Iglesias comparando al prófugo Puigdemont con los miles de exiliados que provocó el franquismo. Y además lo remata poniéndose chulo y reafirmándose al día siguiente. Igual es que no ha entendido aún su papel de intérprete de partitura de orquesta y no de compositor o solista. Incluso entre los suyos se ha llevado algún que otro zambombazo por ello. ¿La suerte? Que quitado Pablo Iglesias parece que el clamor armonizado es que todos sabemos que no es lo mismo huir de la justicia que huir del destino que te tienen preparados unos golpistas.

Veo que, muy remarcado, has escrito en la pizarra 'Estados Unidos'. Hoy es el día, dices. El día en que Trump se va y llegan Biden y Harris. Qué música tan maravillosa suena en tu cerebro. Se va no sólo el populismo radical extremista, sino la ausencia de ética política en USA desde hace años. Ojalá esos sonidos agradables de recuperación de servicio público se acompasen bien con los tiempos apropiados. Y ojalá tomemos buena nota aquí, en España, en la Región de Murcia de hasta dónde son capaces de llegar quienes quieren el poder a toda costa. ¡Gran música hoy!

Ya sabes, la música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo. De ti depende, en tu vida, que la música sea perfecta o ratonera. Ponte ritmo, armonízate, escribe tu melodía y huye de aquellos que sólo desafinan y que cuando los ves lo primero que piensas es 'consejos vendo y para mí no tengo'.

Nos vemos en la próxima pizarra.