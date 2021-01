Los premios Ciudad de Pontevedra galardonan a los trabajadores sanitarios y a la futbolista Paula Dapena

El ayuntamiento de Pontevedra celebró esta mañana el tradicional pleno de Honores con motivo del día de San Sebastián, patrono de Pontevedra. El Teatro Principal acogió la tradicional sesión, condicionada este año por las restricciones contra la covid19, en la que se entregaron los Premios Ciudad de Pontevedra.

Unos galardones que en esta edición han recaído en los Trabajadores Sanitarios, en el apartado de persona jurídica, como reconocimiento a su trabajo durante la pandemia; y en la futbolista local Paula Dapena por su gesto en pro de la igualdad, al negarse a guardar un minuto de silencio por la muerte de Maradona.

Fue una sesión de mascarilla y distanciamiento pero posiblemente la más emotiva en la historia de estos premios, porque este año según resaltó el alcalde Fernández Lores premian “la valentía, el compromiso y la entrega” por los demás.

En representación de los trabajadores sanitarios recogió el premio Ana Escudero, Supervisora de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario de Pontevedra. Manifestó que los sanitarios se están enfrentando en esta pandemia a “una situación crítica y dolorosa”, y que en sus años de profesión nunca había visto compañeros exhaustos, impotentes, con miedo e incertidumbre, con secuelas físicas, deshidratados y desmayados, pero tampoco había visto tanta entrega, tanta valentía, motivación y dedicación, soportando una carga de trabajo sin precedentes”.

Destacó también el trabajo que han tenido que asumir para “servir de puente entre los pacientes y sus familias, cuando la distancia era inevitable, teniendo que dar apoyo a las familias en los momentos más duros”.

Ana Escudero termino su alocución deseando que esta pandemia sirva al menos para crear una sociedad mejor.

Por su parte, Paula Dapena agradeció el galardón por un gesto del que dijo que “aun no soy muy consciente”, al negarse a guardar un minuto de silencio por Maradona. Manifestó que en todo caso este premio no es para ella sino para “todas las mujeres que luchan contra la violencia machista cada día, que luchan por nuestros derechos y sobre todo para aquellas a las que les quitaron la voz y ya no se encuentran entre nosotros”.

Dijo estar muy orgullosa de haberse negado a guardar un minuto de silencio por Maradona y aseguró que lo volvería a hacer, aunque reconoció que ese gesto lo han tenido que sufrir su familia y su equipo a los que dedicó el premio. Y también a Laura Redondo, profesora del Campus de Pontevedra, de la que dijo que fue “la mejor profesora” de su vida y la que le dio fuerzas para tomar decisiones como esta.

Finalmente, el alcalde de Pontevedra resaltó que los Premios Ciudad de Pontevedra de esta edición premian “o mellor da nosa sociedade”.

De Paula Dapena, el alcalde destacó que tuvo la valentía de disentir con un simple gesto simbólico pero revolucionario que dio la vuelta al mundo; un orgullo para Pontevedra, según reseñó Fernández Lores.

De los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, el alcalde resaltó su comportamiento ejemplar, su compromiso y su entrega durante la pandemia, supliendo la falta de medios con su esfuerzo. Fernández Lores cerró su intervención señalando que esta pandemia está poniendo de manifiesto que necesitamos una sanidad fuerte y de calidad, para afrontar las futuras pandemias. También gradeció el comportamiento ejemplar de los pontevedreses durante estos meses de restricciones, y pidió que se sigan respetando las normas anticovid para evitar un impacto mayor de la pandemia.

En su intervención, el alcalde de Pontevedra también recordó a Francisco Barbeito Castro, uno de los galardonados con los Premios Ciudad de Pontevedra y recientemente fallecido.